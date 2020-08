Descenders: PS4-Version samt Launch-Trailer veröffentlicht

Habt ihr eure Bikes im Griff?

Sold Out und No More Robots erinnern an die heutige Veröffentlichung der PS4-Fassung des Extreme-Downhill-Biking-Titels „Descenders“, die als physische Version in den Handel gebracht und digital im PS Store veröffentlicht wurde. Bei Amazon bekommt ihr den Titel momentan für weniger als 29 Euro.

Günstiger kommt ihr im PlayStation Store davon. Der Standardpreis liegt dort bei 21,99 Euro. PS Plus-User zahlen sogar nur 19,79 Euro.

In „Descenders“ erwarten euch prozedural generierte Umgebungen, in denen laut Hersteller jeder Fehler Konsequenzen nach sich zieht. Für PC und Xbox One ist der Extreme-Downhill-Biking-Titel schon seit längerer Zeit erhältlich. Auf Steam wurde das Spiel von den Nutzern „sehr positiv“ aufgenommen.

Descenders: Spiel-Features

Prozedural generierte Welten: Jeder Spieldurchgang verspricht andere Abhänge

Freestyle-Bike-Steuerung: Kontrolle über jede subtile Bewegung des Fahrers und eine Physik-KI mit Tiefgang

Rogue-Bike: Besondere Mutatoren verbessern den ganz persönlichen Fahrstil

Rep-System: Über das Online Rep-System können neue Bikes und Outfits freigeschaltet werden

Voll lizensierter Soundtrack: Das Drum & Bass-Label Liquicity liefert den perfekten Sound zum Extremsport

„Wir freuen uns unglaublich, gemeinsam mit Sold Out den Retail-Release von Descenders ermöglichen zu können,” so Mike Rose, Company Director bei No More Robots, schon vor einiger Zeit. „Unsere Community erwartet schon seit Langem eine physische Version dieses Titels. Dass wir nun mit Sold Out an einem weltweiten Retail-Release arbeiten, ist also ein wahrgewordener Wunsch von uns allen.“

Nachfolgend seht ihr den obligatorischen Launch-Trailer:

Schwer im PlayStation Store zu finden

Ebenfalls von Mike Rose stammt ein neues Video auf Twitter. Darin verdeutlicht er, wie schwierig es im PlayStation Store ist, Indie-Titel zu finden. Bei einer Suche stieß er auf TV-Shows, DLC und zusätzliche Inhalte, die nicht einmal das Wort „Descenders“ im Titel haben.

In der Vergangenheit beklagten sich mehrere Entwickler darüber, dass der Absatz im PlayStation Store verglichen mit den Verkäufen auf anderen Plattformen vergleichsweise gering ist.

Here’s the experience of trying to find your own game on the PlayStation Store on launch day 🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃 pic.twitter.com/p2oOPsReVt — Mike Rose (@RaveofRavendale) August 25, 2020

