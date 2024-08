Sony x Champions League: Langjährige Partnerschaft erneut verlängert

Die Zusammenarbeit zwischen Sony und der Champions League geht weiter. Bis zum Jahr 2027 ist die Marke PlayStation offizieller Sponsor des prestigeträchtigen UEFA-Wettbewerbs. Somit wurde die seit 27 Jahren aktive Kooperation um weitere drei Jahre verlängert.

Nur wenige Konzerne neben Sony fungieren als Haupt-Partner für die Champions League. Dazu zählen:

Heineken

Pepsi

FedEx

MasterCard

Lieferando

Sowohl vor Ort als auch im TV-Umfeld darf Sony PlayStation werben. Zusätzlich sind an den Spieltagen Fan-Magnete wie Spielstationen und Gewinnspiele möglich. Außerdem ist das PS5-Logo im Hintergrund der Mixed Zone und bei Pressekonferenzen zu sehen.

Teil des Werbepakets sind neben der CL der UEFA Super Cup, die Youth League und die Futsal Champions League. Auch beim Frauenfußball wirbt Sony, genauer geschrieben bei der Women’s Champions League, der Women’s EURO 2025 und den Jugend-Europameisterschaften.

Auf in eine neue Ära der Champions League

Guy-Laurent Epstein, der als UEFA Marketing-Direktor tätig ist, sagt zur Verlängerung: „Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Sony fortzusetzen, während wir in eine neue Ära der Champions League eintreten. SIE ist seit 1997 Sponsor, und diese Erneuerung unterstreicht das anhaltende Engagement beider Organisationen, das Fan-Erlebnis weiter zu verbessern und einem globalen Publikum gleichermaßen die Spannung des prestigeträchtigsten Vereinswettbewerbs der Welt zu vermitteln.“

Auch Sony verlor ein paar Worte. Jill Erb teilte mit: „Seit über 27 Jahren bringt unsere Zusammenarbeit mit der UEFA den Fans unvergessliche Fußballerlebnisse. Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft fortzusetzen und gleichzeitig den Frauenfußball durch unsere laufende Zusammenarbeit mit der Women’s Champions League zu fördern. Fußball erfreut sich in der PS-Community großer Beliebtheit, und wir freuen uns darauf, die Welten des Fußballs und Gamings noch näher zusammenzubringen.“

Eine besonders coole Werbeaktion führte Sony kurz vor dem letzten CL-Finale durch:

Über sonstige interessante Aktionen und Werbespots berichteten wir in den letzten Jahren. So waren beispielsweise die bekanntesten PlayStation-Helden in einem Werbespot zu sehen. Und vor vier Jahren durften sich die Spieler ein kostenloses Champions-League-Theme für die PS4 herunterladen.

