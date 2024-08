FIFA: Wechselt die Lizenz zu 2K Sports? Take-Two kommentiert die Gerüchte

In der Vergangenheit erreichten uns mehrfach Gerüchte, in denen die Rede davon war, dass sich Take-Two Interactive beziehungsweise das Publishing-Label 2K Sports die Rechte an der "FIFA"-Marke sicherten. In einer Investorenkonferenz sprach nun auch Take-Two-CEO Strauß Zelnick über die "FIFA"-Marke.

Nachdem sich Electronic Arts dazu entschied, die Zusammenarbeit mit der FIFA nach mehreren Jahrzehnten zu beenden und zukünftig auf „EA Sports FC“ zu setzen, stellte sich vielen die Frage, welcher Publisher die „FIFA“-Marke übernehmen könnte.

Schnell wurden das US-Unternehmen Take-Two Interactive und dessen Publishing-Label 2K Sports mit der Lizenz in Verbindung gebracht. Unbestätigten Berichten zufolge arbeitet 2K Sports bereits an „FIFA 2K25“, das in diesem Jahr erscheinen soll. Dies wollten gleich zwei bekannte Leaker unabhängig voneinander in Erfahrung gebracht haben.

Zudem verkündete Gianni Infantino, der Präsident der FIFA, im Mai, dass nach dem Ausscheiden von EA ein neuer Partner gefunden wurde. Im Rahmen einer Investorenkonferenz ging Strauß Zelnick, der CEO von Take-Two Interactive, auf eine mögliche Übernahme der „FIFA“-Marke ein.

Lizenzen als große Herausforderung

Ob Take-Two Interactive der besagte neue Partner der FIFA ist, verriet Zelnick nicht. Allerdings wies der CEO des Publishers auf die diversen Herausforderungen hin, die mit der Entwicklung eines „FIFA“-Titels einhergehen.

Hier sprach Zelnick vor allem die Lizenzen der zahlreichen Ligen und Clubs an, die Bestandteil eines „FIFA“-Titels sind.

„Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die FIFA-Lizenz keine Rechte mit sich bringt. Sie umfasst weder Spieler, Teams noch Ligen“, sagte Zelnick. „Es ist also nicht so einfach, wie zum Beispiel die Verhandlungen mit der NFL, der NBA oder der MLB, wo man höchstens mit einer Liga und einer Spielervereinigung verhandeln muss.“

„Jeder, der im reinen Simulationsumfeld für Fußball konkurrieren möchte… müsste sich nicht nur um eine bestimmte Markenlizenz kümmern. Da gibt es noch viel mehr als das.“

Diese Chancen bietet eine Fußball-Simulation

Allerdings würde die Entwicklung einer Fußball-Simulation auch Vorteile mit sich bringen. Im weiteren Verlauf seiner Aussage sprach Zelnick vor allem die loyale Community hinter Fußball-Titeln wie der „FIFA“- oder der „EA Sports FC“-Reihe an.

„Wir sind uns sehr bewusst, dass es unglaublich schwierig ist, ein großartiges Sim-Erlebnis für die Konsole zu entwickeln“, so Zelnick.

„Es dauert lange. Aber wenn Sie es richtig machen, sind Ihre Benutzer sehr loyal und fest in das Spiel eingebunden.“ Ob sich Take-Two Interactive wirklich die Rechte an der „FIFA“-Marke sicherte, ist also weiterhin unklar.

Sollten sich die Angaben diverser Leaker bewahrheiten, könnte eine entsprechende Ankündigung aber bald erfolgen.

