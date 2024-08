PLAY3.DE fragt: Was spielt ihr am Wochenende?

Mit unserem Freitags-Artikel läuten wir schon einmal das Wochenende ein. Wir hoffen, ihr habt ein paar schöne freie Tage und könnt diese mit euren liebsten Spielen verbringen. Doch ihr wisst noch gar nicht, nach welchen Titeln es euch am Wochenende dürstet? Da haben wir auch einige Vorschläge und Hinweise für euch.

Wie wollen schnell noch einen besonderen Augenmerk auf den großen Summer Sale für PlayStation 5 und PlayStation 4 legen. Die Rabattaktion hat am 17. Juli begonnen und wird nur noch wenige Tage, bis zum 14. August, andauern. Mehr als 2.000 Spiele, Addons und Erweiterungen wurden bei dem Sale im Preis gesenkt.

Das ist an diesem Wochenende sonst noch los

Nachdem sie schon vor einigen Tagen angekündigt wurden, hat Sony nun die drei neuen Spiele für PS Plus Essential freigeschaltet. In diesem Monat dürfen sich Abonnenten auf „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“, „Five Nights at Freddy’s Security Breach“ sowie auf „Ender Lilies: Quietus of the Knights“ freuen.

Aufgepasst bei den Abos PlayStation Plus Extra und Premium: In diesem Monat werden wieder einige Spiele aus dem Angebot entfernt. Allerdings sind es dieses Mal mehr Titel, als zunächst angenommen. Ursprünglich wurden fünf Spiele angekündigt, die voraussichtlich am 20. August 2024 aus dem Abo fliegen. Nun sind noch einmal fünf weitere Spiele zu der Liste der wegfallenden Games hinzugefügt worden.

Wie in jeder Woche werfen wir auch heute einen Block hinüber zu Steam. Gestern hat die Quakecon 2024 begonnen, die noch bis zum 21. August dauert. Auf Valves Spieleplattform wird dies mit einer neuen Rabattaktion für Bethesda-Titel gefeiert.

Für den Xbox Game Pass wurden vor wenigen Tagen die ersten August-Spiele angekündigt. In der ersten Hälfte des Monats können sich die Abonnenten des Dienstes auf „Creatures of Ava“ und „Mafia: Definitive Edition“ stürzen. Außerdem steht nun, nachdem darüber im Vorfeld viel gemunkelt wurde, die „Crash Bandicoot N. Sane Trilogy“ bei dem Angebot zur Verfügung.

Wisst ihr schon, mit welchen Spielen ihr eure freien Tage verbringt? Gerne lesen wir eure Kommentare!

Weitere Meldungen zu play3.de.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren