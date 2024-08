PS5: Neuer Meilenstein in UK, aber die PS4 war deutlich schneller

Die PS5 sorgt dieser Tage auch in Großbritannien für einige Schlagzeilen. Dort konnte die Sony-Konsole einen wichtigen Meilenstein erreichen.

Der offiziellen Launch der PlayStation 5 liegt mittlerweile fast vier Jahre zurück. Die Zeit der anfänglichen Lieferengpässe und Nachschubprobleme ist längst vorbei. Die Konsole ist überall ohne Weiteres im Handel verfügbar und hat sich zu einem großen Verkaufserfolg entwickelt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die PS5 vor kürzlich einen weiteren Meilenstein knacken konnte.

So erfolgreich ist die PS5 in Großbritannien

Wie aus einem aktuellen Bericht des Branchenmagazins Gamesindustry.biz hervorgeht, hat sich die PS5 in Großbritannien mittlerweile mehr als vier Millionen Mal verkauft. Dabei beruft man sich auf die neuesten Daten von GfK.

Für einen Markt in dieser Größe ist das eine durchaus beachtliche Leistung. Es ist erst die neunte Konsole überhaupt, die diese Marke auf der britischen Insel erreichen konnte. Allerdings gibt es einen kleinen Wermutstropfen, der den großen Erfolg etwas weniger beeindruckend wirken lässt.

Im direkten Vergleich hat die PS5 insgesamt 31 Wochen länger benötigt, um die 4-Millionen-Marke in Großbritannien zu erreichen, als ihre Vorgängerin PS4. Auf den reinen Umsatz bezogen hat hingegen die PlayStation 5 die Nase etwas vorn: Sie hat beim Erreichen der erwähnten Marke 1,85 Milliarden Pfund in die Kassen spülen können, während die PS4 hingegen „nur“ auf 1,26 Milliarden Pfund kam. Dies hängt jedoch unter anderem mit dem deutlich höheren Preis der aktuellen Sony-Konsole zusammen.

Konsole Wochen bis 4 Mio. Umsatz Preis im Schnitt Wii 102 £721m £178 PS2 114 £817m £204 PS4 161 £1.26bn £311 PS1 182 £585m £146 PS5 192 £1.846bn £460 Xbox 360 193 £843m £211 Switch 203 £1.07bn £267 PS3 210 £1.15bn £288 Xbox One 211 £1.22bn £305

Umgekehrte Welt in den USA

In diesem Zusammenhang ist ein Blick über den großen Teich in die USA besonders interessant. Auch dort ist die PS5 ein absoluter Verkaufsschlager und kann die Konkurrenz in Form der Xbox Series X/S deutlich hinter sich lassen.

Allerdings hinkt sie beim direkten Vergleich nicht hinter der PS4 her. Im Gegenteil: Erst vor kurzem hatten wir darüber berichtet, dass gegenüber dem Vergleichszeitraum der PS4 die Life-to-Date-Verkäufe der PS5 um sieben Prozent über denen der Vorgängerkonsole liegen.

