Solo Leveling im PLAY3.DE-Interview: Macher über Staffel 2 und den Erfolg des Anime-Hits

Nicht nur zahlreiche Fans, sondern auch allerlei hochkarätige Ehrengäste haben den Weg zur AnimagiC 2024 nach Mannheim gefunden. Zu diesen zählt unter anderem Sota Furuhashi, der Produzent des Anime-Hits „Solo Leveling“.

Während des Events hatten wir die Gelegenheit, ein kurzes digitales Interview mit ihm zu führen und was er uns über den Erfolg der Anime-Serie sowie die bereits bestätigte 2. Staffel verraten hat, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

PLAY3.DE: Die „Solo Leveling“-Anime-Serie war international ein gewaltiger Erfolg. Was macht Ihrer Meinung nach die Faszination an der Geschichte aus?

Sota Furuhashi: Ich denke, es gibt zwei große Gründe… und zwar die Erzählung und die Geschichte. Es ist kein Held, der von Anfang an stark ist. Es ist ein Held, der, ganz im Gegenteil, am Anfang eher schwach ist und auch komplett zusammengeschlagen wird, fast zerstört wird, und sich dann hocharbeitet, also diese Levels hochgeht. Das ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Punkt, warum die Geschichte eine solche Faszination hat.

Ich denke, es ist auch einfach so, dass die Erzählung als Basis erst einmal da ist und dann darüber hinaus diese Welt, die dort dargestellt wird, diese reale Welt, zu der hat wohl jeder gleich einen Anschluss. Und auch, dass es diese RPGs gibt, die einfach jeder kennt, und dass das quasi das System ist, mit dem er auch arbeitet, ich glaube, da gibt es ganz viele Momente, in denen sich die Zuschauer hineinfühlen können. Das ist eine gute Basis gewesen.

Am Anfang der Geschichte ist Jin-Woo mit all seinen Schwächen und Selbstzweifeln nicht unbedingt der typische Held. Welche Rolle spielt diese Darstellung beim Erfolg der „Solo Leveling“-Anime-Serie mit den Zuschauern?

Furuhashi: Es ist ja die Geschichte eines schwachen Helden und es ist ja für viele Menschen so, dass es schwierig ist, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden und nicht jeder kann eine Hauptrolle spielen in dieser Gesellschaft. Und hier haben wir einen Helden, der trotzdem über sich hinauswächst, sich auch die Hände schmutzig macht und damit stärker wird.

Und das ist zum einen eine Ermutigung für den Zuschauer, andererseits können die Zuschauer auch wirklich den Helden anfeuern und insofern ist es, glaube ich, auch einfach eine tolle Projektionsfläche dieser Held.

In einem Interview mit Ihrem Kollegen Atsushi Kaneko habe ich gelesen, dass es ein Ziel gewesen sei, dem Team einen möglichst großen kreativen Spielraum bei der Umsetzung zu geben, damit sie ihren eigenen künstlerischen Touch einbringen konnten. Welche Rolle spielte diese Freiheit für den Weg vom Webtoon zum Anime?

Furuhashi: Ein Webtoon ist ein Format, das sehr verkürzt eine Geschichte erzählen muss. Das erlaubt dem Leser viel Freiraum für eigene Imaginationen und ist natürlich anders, wenn man das in einen Anime umsetzt. Da haben wir die Szenen, bei denen wir dachten, die sind besonders wichtig oder die sind besonders beliebt, noch einmal ausgearbeitet und wachsen lassen und darin lag, glaube ich, auch die große Qualität des Anime.

Staffel 1 von „Solo Leveling“ war, im Gegensatz zum Original, das auch einige unbeschwerte Momente bietet, sehr düster. Wird Staffel 2 womöglich etwas mehr Humor bieten?

Furuhashi: Wir haben natürlich bewusst die 1. Staffel in dieser sehr dunklen Atmosphäre gestaltet. Der Held muss ja Menschen umbringen. Das ist eine sehr, sehr ernsthafte Story, die kann man nicht leicht erzählen und wir wollten ihn wirklich als einen dunklen Helden geboren werden lassen und deswegen haben wir sehr bewusst diese dunkle Atmosphäre hineingebracht.

Und was Staffel 2 betrifft: Ich denke, dass die Menschen, die den Webtoon gelesen haben, wissen, dass er jetzt eine Armee von Schattenkriegern hat. Und da wird es jetzt so sein: Diese Krieger werden durchaus auch ihre eigene Persönlichkeit haben und da gibt es dann ein wenig mehr Platz für eine gewisse Leichtigkeit. Es wird eine gute Spannung sein zwischen Leichtigkeit und Seriosität und darauf können sie hoffen.

Apropos Staffel 2: Diese soll sich mehr auf die Nebenfiguren fokussieren. Warum ist dieser Schritt so wichtig und dürfen Fans hier wieder Originalszenen erwarten?

Furuhashi: Wir haben ja bereits in Staffel 1 im Drehbuch Anpassungen vorgenommen, weil es im Original sehr lange erst einmal nur um die Hauptfigur geht und wenn man das in einen Anime umwandelt, ist das einfach ein sehr monotones Tempo für den Zuschauer.

Deswegen haben wir schon sehr früh entschieden, bewusst den Fokus sehr viel früher auf die Nebencharaktere zu legen, um eine gewisse Variation in den Anime hineinzubringen. Das dürfen Sie auch in Staffel 2 auf jeden Fall erwarten.

Staffel 1 von „Solo Leveling“ endet mit einem beeindruckenden Kampf und einem simplen Wort: „Rise“. Was können Fans von Jin-Woos weiterer Entwicklung und generell von Season 2 erwarten?

Furuhashi: Wir hatten das Feedback für den Teaser von Staffel 1: „Was für ein unglaublicher Anime! Warum habt ihr nicht schon in den Teaser viel mehr hineingebracht?“. Und ich kann sagen, das gilt auch für den Teaser von Staffel 2. Insofern können sie eine unglaubliche Steigerung erwarten, die auch nicht im Teaser zu finden ist – also freut euch drauf.

Die letzte Frage: Haben Sie vielleicht auch ein Lieblingsvideospiel?

Furuhashi: Ja, eine schwierige Frage. Als ich ein Kind war, gab es in Japan ein Spiel, das hieß „Tales of Destiny“. Das habe ich als Kind sehr gerne gespielt. Und jetzt als Erwachsener sind es „Call of Duty“ und „Apex Legends“.

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Interview genommen haben, Furuhashi-san!

Anmerkung: Dieses Interview wurde verkürzt und verdichtet.

Weitere Meldungen zu Solo Leveling.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren