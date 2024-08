Alien Rogue Incursion: Schauriger Horror für PSVR2 – Releasetermin & Deluxe Edition angekündigt

Mit "Alien Rogue Incursion" nimmt das legendäre Horror-Franchise in diesem Jahr Kurs auf die gängigen VR-Headset. In dieser Woche nannten die Entwickler von Survios den Releasetermin des Horror-Titels und kündigten eine Deluxe Edition an.

Aufgrund des Kinostarts von „Alien: Romulus“ ist die legendäre Science-Fiction-Horror-Reihe derzeit wieder in aller Munde. Doch nicht nur in der Welt der Filme dürfen sich Fans des Franchise auf frische Kost freuen.

Auch im Bereich der Videospiele befinden sich neue „Alien“-Projekte in Arbeit. Darunter der im Frühjahr angekündigte VR-Titel „Alien Rogue Incursion“, der unter anderem für Sonys aktuelles VR-Headset erscheint. In dieser Woche spendierten die Entwickler von Survios der schaurigen Erfahrung einen Termin und gaben bekannt, dass „Alien Rogue Incursion“ am 19. Dezember 2024 erscheint.

Versorgt werden PlayStation VR2, Steam VR und Meta Quest 3.

Vorbestellungen gestartet und Deluxe Edition vorgestellt

Im Zuge der Enthüllung des Releasetermins wies Survios darauf hin, dass interessierte Spieler ab sofort die Möglichkeit haben, „Alien Rogue Incursion“ im PlayStation Store vorzubestellen. Wer den VR-Horror vorbestellt, erhält als Bonus einen von „Alien: Romulus“ inspirierten kosmetischen Rüstungs- und Waffenskin.

Die normale Version des düsteren Horror-Abenteuers schlägt mit 39,99 Euro zu Buche. Hinzukommt eine Deluxe Edition. Diese bietet Survios für 49,99 Euro an. Neben dem Hauptspiel umfasst die Deluxe Edition von „Alien Rogue Incursion“ einen „Blue Camo“-Rüstungsskin und einen „Blue Camo“-Waffenskin.

Hinzukommen weitere exklusive Inhalte, die die Entwickler zu einem späteren Zeitpunkt enthüllen möchten.

Eine neue Geschichte im Alien-Universum

Die Entwickler von Survios beschreiben „Alien Rogue Incursion“ als eine Singleplayer-Horror-Erfahrung, die eine ganz neue Geschichte in der Welt des „Alien“-Franchise erzählt. Ihr stellt euch dem Kampf gegen die Xenomorph und erlebt in der virtuellen Realität eine Welt, die vom Look und der Atmosphäre der „Alien“-Filmreihe inspiriert ist.

Zu den spielerischen Besonderheiten von „Alien Rogue Incursion“ gehört laut offiziellen Angaben die Tatsache, dass die Aliens die Umgebung intelligent nutzen, um den besten Angriffswinkel zu finden.

Dies führt dazu, dass ihr euch an keinem Ort sicher fühlen könnt. Neben Waffen und Ausrüstung sind zum Überleben euer Einfallsreichtum und schnelle Reflexe erforderlich.

„Der Kampf ist dynamisch und kann je nach den Aktionen des Spielers stattfinden (oder auch nicht). Sobald Sie die Xenomorph nicht respektieren, sterben Sie in einem blutigen Chaos. Das Spawnen reagiert auf die Bewegungen des Spielers. Wenn Sie viel Lärm machen, rufen Sie die Xenomorph zu sich. Im Kampf mit den Xenomorph ist der Tod eine unvermeidliche Realität“, so die Macher weiter.

