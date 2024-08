Baphomets Fluch Reforged: Erscheint für PS5 und Xbox Series X/S auch auf Disk

"Baphomets Fluch - Die Verschwörung der Tempelritter: Reforged" erscheint Anfang 2025 in physischer Version für Nintendo Switch, PS5 und Xbox - für zwei Konsolen auch als Deluxe-Edition.

Red Art Games veröffentlicht “Baphomets Fluch – Die Verschwörung der Tempelritter: Reforged” bzw. in der englischsprachigen Bezeichnung „Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged“ auch als physische Editionen.

Der Launch auf Disk und Co. wird für PS5, Xbox Series X/S und Switch erfolgen, allerdings erst im kommenden Jahr. Vorbestellungen sind bereits möglich, wobei Spieler aus Deutschland zur PEGI-Edition greifen.

Für PS5 und Switch auch als Deluxe-Edition

Die im Online-Shop von Red Art Games vorbestellbare physische Version von “Baphomets Fluch – Die Verschwörung der Tempelritter: Reforged” umfasst verschiedenen Sprachversionen, darunter Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch. Zum Verkaufsstart sollen auch Einzelhändler beliefert werden. Der Preis liegt bei 39,99 Euro.

Zusätzlich gibt es für PS5 und Switch zwei limitierte Editionen, die ebenfalls vorbestellt werden können: die PEGI-bewerteten Versionen exklusiv bei Red Art Games und die ESRB-bewerteten Versionen bei VGP.

Die Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged Deluxe Edition (limitiert auf 500 PEGI-bewertete Exemplare pro Plattform, exklusiv bei Red Art Games) enthält:

Eine Kopie des Spiels

Eine exklusive Schutzhülle mit dem Cover-Artwork der Originalversion

Eine Soundtrack-CD

Einen Pixel-George-Schlüsselanhänger

Ein Booklet

Die Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged Special Edition (limitiert auf 500 ESRB-bewertete Exemplare pro Plattform, exklusiv bei VGP) enthält:

Eine Kopie des Spiels

Einen Pixel-George-Schlüsselanhänger

Auf den digitalen Release müssen Interessenten übrigens nicht bis 2025 warten: Die Veröffentlichung des Adventure-Remakes ist für den 19. September 2024 auf PlayStation 5, PC, Nintendo Switch und Xbox Series X/S geplant.

Für alle, die das Spiel vorab erleben möchten, wird “Baphomets Fluch – Die Verschwörung der Tempelritter: Reforged” auf der Gamescom am Stand von Red Art Games in Halle 10.1 – C040 spielbar sein.

