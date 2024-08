Baphomets Fluch Reforged: Klassiker kehrt als 4K-Version auf PS5 zurück – Trailer und Termin

Die bereits vor fast 30 Jahren gestartet Adventure-Reihe "Baphomets Fluch" feiert in Kürze ein überraschendes Comeback - und zwar im neuen Look.

Als im Jahr 1996 der Startschuss für das Adventure „Baphomets Fluch“ fiel, hatte wohl niemand von den Entwicklern mit einem solch riesigen Erfolg gerechnet. Das erste Spiel verkaufte sich hervorragend, es war der Grundstein für ein bis heute beliebtes Franchise. In den vergangenen Monaten war es recht ruhig um die Adventure-Reihe geworden. Doch nun gibt es endlich ein ebenso überraschendes wie erfreuliches Lebenszeichen.

Baphomets Fluch kehrt zurück – hübscher denn je

Das Entwicklerstudio Revolution Software kündigte eine überarbeitete Version des Adventures „Baphomets Fluch: Die Verschwörung der Tempelritter“ für die PS5 an. Im Original heißt das Spiel „Broken Sword: The Shadow of the Templars“ und kam ursprünglich im Jahr 1996 auf den Markt – unter anderem für die erste PlayStation-Konsole.

Um nicht nur die Nostalgie der älteren Fans anzufachen, sondern auch jüngere Gaming-Fans anzusprechen, hat Revolution Software den Release der Reforged-Edition des Adventures angekündigt.

Eine der wichtigen Änderungen der Neuauflage im direkten Vergleich mit dem fast 30 Jahre alten Original ist die verbesserte Auflösung. Die Reforged-Edition von „Baphomets Fluch: Die Verschwörung der Tempelritter“ bietet eine zeitgemäße 4K-Auflösung – also 50 Mal so groß wie in der Ursprungsversion des Spiels.

Außerdem haben die Entwickler kleinere Änderungen bei einigen der Schauplätze vorgenommen, da die Vorlagen mitunter nicht 1:1 übernommen werden können. Allerdings soll dies stets im Geiste des Originals geschehen. Des Weiteren erwartet die Fans ein verbessertes Interface sowie ein alternativer Story-Modus. Einen ersten Vorgeschmack auf die Reforged-Editon gewährt der just veröffentlichte Trailer.

Wann erscheint das überarbeitete Baphomets Fluch?

Entwickler Revolution Software hatte bei der Ankündigung von „Baphomets Fluch: Die Verschwörung der Tempelritter – Reforged“ eine weitere gute Nachricht im Gepäck. Allzu lange müssen sich die Fans nämlich nicht mehr gedulden, bevor sie sich ins überarbeitete Abenteuer stürzen dürfen: Der Release des Adventure-Remakes ist für den 19. September auf PC, PlayStation 5, Nintendo Switch und Xbox Series X/S geplant. In fast genau einem Monat geht es demnach bereits los.

