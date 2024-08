PS5, Switch und Xbox Series X/S: Massiver Rückgang auf dem europäischen Markt

Im Juli 2024 wurden in Europa mehr Spiele als im Vorjahreszeitraum verkauft - trotz überschaubarer Neuerscheinungen. Die Konsolenhardware legte allerdings einen bemerkenswerten Rückgang von rund 46 Prozent hin.

Die neusten Verkaufscharts aus der europäischen Videospielbranche liegen vor. Im Juli 2024 wurden demnach in ausgewählten Märkten 263.000 Spielekonsolen verkauft. Deutschland und Großbritannien flossen nicht in diese Zahl ein.

Gegenüber dem Juli des Vorjahres ist es ein massiver Rückgang um 46 Prozent. Verschont blieb keine Konsole, aber den Marktführer traf es ganz besonders.

PS5-Verkauf gab in Europa um 56 Prozent nach

Den größten Verkaufsrückgang musste Sony mit der PS5 hinnehmen. Verglichen mit Juli 2023 kam es hier zu einem Rückgang um satte 56 Prozent. Damit blieb die Konsole weiterhin Marktführer.

Die Nintendo Switch sicherte sich den zweiten Platz, musste allerdings ebenfalls einen Rückgang von 29 Prozent verkraften. Die beiden Konsolen der Xbox Series lagen zusammen auf dem dritten Platz und verzeichnete einen Rückgang von 42 Prozent. Absolute Zahlen zu den einzelnen Konsolen liegen nicht vor.

In Bezug auf Zubehör wurden in ausgewählten europäischen Märkten 1,08 Millionen Produkte verkauft. Der PS5-Controller lag mit einem großen Abstand an der Spitze. Insgesamt ging der Zubehörverkauf im Jahresvergleich um fast 20 Prozent zurück.

Mehr Spiele verkauft, aber fast nur alte Schinken

Kommen wir zu den Games: Im Juli wurden in Europa 2,4 Millionen Videospiele verkauft, was einem Anstieg von 3,4 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres entspricht.

Interessant ist hierbei, dass es nur ein in diesem Jahr veröffentlichtes Spiel in die Top 10 schaffte. Hierbei handelt es sich um “Luigi’s Mansion 2 HD” auf Platz 9. Die anderen Spiele verweilen länger auf dem Markt, darunter der Spitzenreiter “EA Sports FC 24”. Das Fußballspiel verkaufte sich im Juli 69 Prozent häufiger als der Vorgänger im Vergleichszeitraum – Europameisterschaft sei Dank.

Weitere Charts der vergangenen Tage:

Die am höchsten platzierte Neuerscheinung war “EA Sports College Football 25”, die vor allem in Großbritannien erfolgreich war und in ganz Europa auf Platz 39 landete.

Europäische GSD-Top-10 im Juli 2024 (digital + physisch):

EA Sports FC 24 (EA) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Elden Ring (Bandai Namco) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Sid Meier’s Civilization 6 (2K Games) Battlefield 5 (EA) Hitman Absolution (IO Interactive) Luigi’s Mansion 2 HD (Nintendo)* It Takes Two (EA)

*) ohne digitale Daten

Auf Gamesindustry findet ihr eine Übersicht über die für die Charts berücksichtigten europäischen Märkte.

Weitere Meldungen zu Europa-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren