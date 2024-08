Kingdom Come Deliverance 2: Erkundung und blutige Kämpfe – Teaser zum Gameplay

"Kingdom Come: Deliverance 2" war auf der Eröffnungsshow der Gamescom 2024 vertreten und zeigt sich in einem Gameplay-Teaser.

Warhorse Studios hat auf der Gamescom 2024 einen Gameplay-Teaser mit Szenen aus „Kingdom Come: Deliverance 2“ präsentiert. Die kurze Vorschau, die im Rahmen der Opening Night Live gezeigt wurde, verschafft Spielern einen Eindruck von den zentralen Schauplätzen und der Atmosphäre des Spiels.

Während der Trailer nur einen kleinen Ausschnitt zeigt, folgt am 21. August 2024 eine längere Gameplay-Präsentation. Das geplante 25-minütige Video werde dann “fast keine Schnitte” haben.

Mit Schwert und Armbrust im Mittelalter unterwegs

„Kingdom Come: Deliverance 2“ legt – wie schon der Vorgänger – großen Wert auf realistische Kampfmechaniken. Die Spieler werden erneut in intensive Schwertkämpfe verwickelt, bei denen Parieren, Blocken und gezielte Angriffe im Mittelpunkt stehen.

Zusätzlich kommen auch Fernkampfwaffen wie die Armbrust zum Einsatz, die jedoch ebenso präzise beherrscht werden müssen. Der Trailer zeigt auch einige der beeindruckenden Landschaften, die Henry auf seiner Reise durchqueren wird – von dicht bewaldeten Gebieten bis hin zu belebten Stadtstraßen.

Die Handlung von „Kingdom Come: Deliverance 2“ knüpft direkt an den ersten Teil an. Die Spieler schlüpfen erneut in die Rolle von Sir Henry, der sich inmitten des Bürgerkriegs im 15. Jahrhundert in Böhmen wiederfindet. Angetrieben von Rachegelüsten, muss er sich zahlreichen Prüfungen stellen, um seine Ziele zu erreichen.

Kingdom Come Deliverance 2 erscheint später

Die Veröffentlichung von „Kingdom Come: Deliverance 2“ war ursprünglich für Ende 2024 geplant, musste jedoch aufgrund unerwarteter Verzögerungen verschoben werden. Warhorse Studios hat den neuen Termin auf den 11. Februar 2025 festgelegt. Wie berichteten:

Darüber hinaus wird es eine spezielle Collector’s Edition geben, die in den kommenden Tagen auf der Gamescom enthüllt wird. Fans können sich zudem auf eine spielbare Demo und weitere Inhalte freuen.

Wir konnten bereits einen Blick auf “Kingdom Come Deliverance 2” werfen. Unsere Vorschau ist hier verlinkt. Auf der Gamescom ist der Titel für Besucher spielbar.

