Little Nightmares 3: Die Bedeutung der Freundschaft – Trailer liefert endlich Coop-Gameplay

Nachdem die ersten beiden Teile noch bei den schwedischen Tarsier Studios entstanden, sind die „Until Dawn“- und „The Dark Pictures“-Macher von Supermassive Games für „LittleNightMares 3″ verantwortlich.

Zum Leidwesen der wartenden Fans räumte das Studio Ende Mai ein, dass der Release des kooperativen Horror-Abenteuers auf 2025 verschoben wurde. Die zusätzliche Zeit möchten die Entwickler nutzen, um mit „Little Nightmares 3“ einen Titel abzuliefern, der den eigenen Qualitätsansprüchen entspricht.

Auf dem Opening Night Live 2024-Event präsentierten uns Bandai Namco Games und Supermassive Games einen neuen Trailer zu „Little Nightmares 3“. Dieser hebt laut Entwicklerangaben die Bedeutung der Freundschaft hervor und präsentiert uns endlich erstes Coop-Gameplay.

„An den dunkelsten Orten sollten Sie es sich zweimal überlegen, bevor Sie einen Freund im Stich lassen“, so die Videobeschreibung.

Die tragische Geschichte von Low und Alone

In „Little Nightmares 3“ übernehmen die Spieler die Kontrolle über Low und Alone. Die beiden Protagonisten finden sich in einer verzweifelten Lage wieder und versuchen, gemeinsam einen Ausweg aus dem Nirgendwo zu finden. Low und Alone sind gefangen in der sogenannten Spirale, einer Ansammlung verstörender Orte.

„Um in dieser Welt voller Gefahren zu überleben, müssen die beiden zusammen eine Vielzahl an Rätseln lösen und den in den Schatten lauernden Bedrohungen entkommen“, führt Bandai Namco Games zur Geschichte des dritten Teils aus.

Waren wir in den ersten beiden Ablegern der Horrorserie noch alleine unterwegs, setzt Supermassive Games beim Nachfolger auf einen kooperativen Ansatz.

Coop-Modus mit Crossplay-Unterstützung

Solltet ihr keinen Mitspieler zur Hand haben, übernimmt die KI in „Little Nightmares 3“ die Kontrolle über den zweiten Charakter. Zum Leidwesen von Couch-Coop-Fans steht der kooperative Modus lediglich online zur Verfügung. Dafür inklusive Crossplay-Unterstützung und einem Freundes-Pass.

„Little Nightmares 3“ erscheint irgendwann 2025 für den PC, die PS4, die PS5, die Switch, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Little Nightmares 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren