Little Nightmares 3: Keine Vorkenntnisse nötig und Crossplay-Frage geklärt

Auch Neueinsteiger können der Handlung von "Little Nightmares 3" problemlos folgen. Zudem wissen wir jetzt, wie es um Crossplay steht.

Bandai Namco Entertainment hat ein Video-Interview mit Coralie Feniello hochgeladen. Das ist die Produzentin des kommenden Horror-Ablegers „Little Nightmares 3“.

Hier teilte sie ein paar nennenswerte Informationen zum dritten Hauptteil mit. Eine davon: Ihr müsst die beiden Vorgänger nicht gespielt haben, um der Handlung folgen zu können. Es handelt sich nämlich um eine „brandneue Geschichte.“ Wie es bei Fortsetzungen oft der Fall ist, werden Kenner der Reihe aber einige Anspielungen entdecken.

Eine „Ansammlung beunruhigender Orte“ wartet darauf, von euch erkundet zu werden. Dabei hat jedes Kapitel andere Bedrohungen zu bieten. Ausführlich vorgestellt wurde bereits Necropolis, wo ihr Überreste der Vergangenheit finden könnt. Findet heraus, was mit diesem Ort passiert ist und wer hier gelebt hat.

Was die Hauptcharaktere Low und Alone angeht, sollen die Fans spekulieren, wie sie miteinander in Beziehung stehen. Möglicherweise besteht hier eine Verbindung zu den früheren Teilen.

Kein Crossplay zwischen PlayStation und Xbox

Auch zum Crossplay äußerte sich Feniello. Schließlich bietet „Little Nightmares III“ die Möglichkeit, die Story online gemeinsam mit einem Kumpel zu erleben.

Crossplay ist enthalten, funktioniert allerdings nur innerhalb der eigenen Konsolenfamilie. Das heißt: PS5- und PS4-Spieler können zusammenspielen. Genau so wie Xbox Series- und One-Besitzer. PlayStation- und Xbox-Spieler haben wiederum keine Gelegenheit, sich zusammenzuschließen.

Zudem gibt es einen Friends Pass. Somit muss nur eine Person das Spiel besitzen, um zu zweit spielen zu können. Ein Voice-Chat ist wegen der angestrebten Immersion nicht enthalten. Jedoch haben die Spieler natürlich die Möglichkeit, sich extern miteinander zu vernetzen. Zumindest dürft ihr eurem Kollegen während der Session Zeichen über den Call-Button geben.

Der Release ist für das Jahr 2024 geplant. Neben den PlayStation-und Xbox-Konsolen erscheint das Grusel-Abenteuer auch für Nintendo Switch sowie PC.

