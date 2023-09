Little Nightmares 3: Bandai Namco glaubt an starke Verkäufe – warum Supermassive?

Little Nightmares 3:

Selbst wenn der dritte "Little Nightmares"-Ableger kein großer Hit wird, geht Bandai Namco von ordentlichen Verkaufszahlen aus. Zudem wurde erklärt, warum Supermassive Games der richtige Entwickler für Teil drei ist.

Auf der Opening Night Live der diesjährigen Gamescom kündigte Bandai Namco „Little Nightmares 3“ an. Hier erlebt ihr die Geschichte von Low und Alone, zwei neu eingeführte Protagonisten. Erstmals habt ihr die Möglichkeit, die Geschehnisse mit einer zweiten Person im Koop-Modus zu erleben – wenn auch nur online.

Arnaud Muller, der als CEO bei Bandai Namco Europe arbeitet, ist von einem erfolgreichen Release überzeugt. Er meint nämlich: Die Fans werden genau das erhalten, was sie erwarten.

Fan-Erwartungen erfüllen ist der beste Weg zum Erfolg

„Und Little Nightmares wird sich sehr gut verkaufen, weil wir das, was die Fans erwarten, in der richtigen Qualität liefern werden. Und wenn man das tut, dann ist man auf dem besten Weg zum Erfolg“, meint Muller.

Jedoch hat der Markt nach der Corona-Krise „ein wenig zu kämpfen“ und der Einfluss von Abos ist ebenfalls zu spüren. Daher gebe es „weniger Raum für Innovationen.“

Zusätzlich erklärte der Geschäftsführer bereits, warum sich Bandai Namco für Supermassive Games als Entwickler entschied. Erst einmal wies er auf die langjährige Zusammenarbeit mit dem britischen Studio hin. Außerdem kennen sie sich mit der Marke bereits aus, weil sie schon die Enhanced Edition des Vorgängers entwickelten. Und dann wäre da noch ihre Koop-Erfahrung.

Muller erklärt weiter: „Wir haben sie nicht ausgewählt, weil sie Dark Pictures oder Until Dawn gemacht haben. Wir haben sie ausgewählt, weil wir wussten, dass sie die IP umarmen würden, und sie hatten diese Koop-Expertise, die wir in der nächsten Iteration der IP implementieren wollten.“

Für Supermassive ist dieses Projekt natürlich etwas anderes als sonst. Allerdings sind sie auf Horror und das Erzählen von Geschichten spezialisiert. Und genau darum geht es in „Little Nightmares“, auch wenn der Spieler „die Geschichte erraten muss.“ Deshalb sei die Zusammenarbeit mit Supermassive absolut sinnvoll.

„Little Nightmares 3“ erscheint irgendwann nächstes Jahr für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC.

Quelle: GamesIndustry

