Detektiv Conan im PLAY3.DE-Interview: Stars über Anime-Kinofilm 27, Kaito Kid und mehr

Mit „Detektiv Conan: Das 1-Million-Dollar-Pentagramm“ steht inzwischen der 27. Anime-Kinofilm des enorm beliebten Franchise in den Startlöchern. Während der AnimagiC 2024 hatten wir die Gelegenheit, mit zwei Stars des in Japan rekordverdächtig gestarteten Blockbusters zu sprechen. Genauer durften wir uns mit Kappei Yamaguchi (Shinichi Kudo & Kaito Kid) sowie Ryo Horikawa (Heiji Hattori) unterhalten und ihre Antworten möchten wir euch nicht vorenthalten.

Mit ihnen haben wir über ihre lange Geschichte mit dem Anime-Hit, den neuen Kinofilm und natürlich auch über ihre Meinung zur Beziehung zwischen Shinichi sowie Heiji gesprochen.

PLAY3.DE: Conan beziehungsweise Shinichi und Heiji verbindet inzwischen eine lange Freundschaft. Was macht Ihrer Meinung nach den Reiz an ihrer gemeinsamen Dynamik aus?

Ryo Horikawa: Das ist eine schwierige Frage, die ich da beantworten soll. *lacht*

Ich denke, ihr Reiz liegt darin, dass ihre Freundschaft als Rivalität begann. Heiji begann als Rivale im Osten und es wurde eine Freundschaft daraus. Jetzt sind sie wie Kumpel, und das ist das Schönste und Interessanteste an ihrer Beziehung, finde ich.

Conan und Heiji werden in „Detektiv Conan“ zu guten Freunden.

Kappei Yamaguchi: Das Gute an der Beziehung zwischen Shinichi und Heiji ist, dass sie sich gegenseitig unterstützen können. Wenn Conan zum Beispiel zu klein ist, muss Heiji ihm helfen, und das Wissen um den anderen macht ihre Bruderschaft so großartig als Freundschaft.

Die „Detektiv Conan“-Anime-Serie läuft inzwischen seit mehr als 28 Jahren im japanischen TV und beinahe so lange in vielen anderen Ländern weltweit. Was macht diese Anime-Krimigeschichte zu einem so zeitlosen Abenteuer?

Horikawa-san: Es gibt so viele Fans, die es lieben. Es gibt so viele Mitarbeiter, die daran beteiligt sind.

Yamaguchi-san: Zuallererst möchte ich die Bedeutung des Originalwerks erwähnen. Nicht nur dank der Fans, sondern auch dank der Mitarbeiter, die es möglich gemacht haben, die Serie fortzusetzen und jedes Jahr einen Film zu produzieren – das ist einfach unglaublich! Der Aufwand, den die Mitarbeiter betreiben, ist großartig, und der Anime wird sich besser und schneller als der Manga in der Welt verbreiten.

Das offizielle Key Visual zu „Detektiv Conan: Das 1-Million-Dollar-Pentagramm“.

Das ist auch das Geheimnis, dass es sich so schnell in der Welt verbreitet, und ich würde sagen, es gibt ein gutes Gleichgewicht. Eine Balance lässt sich leicht sagen, aber es ist nicht leicht zu realisieren. Das Gleichgewicht ist sehr gut.

Horikawa-san: Und ich möchte sagen: Vielen Dank an die Fans! Und das war es dann auch schon so viele Male und wir haben diese Leidenschaft, es zu schaffen. Alles, was ich sagen kann, ist ein großes Dankeschön an die Fans, die uns unterstützen.

In wenigen Wochen startet der 27. „Detektiv Conan“-Kinofilm endlich auch in den deutschen Kinos. Was hebt dieses Abenteuer von den vorherigen ab und warum dürfen es sich Fans auf keinen Fall entgehen lassen?

Horikawa-san: Ich kann die Frage jetzt nicht mit beantworten, denn das wäre ein Spoiler *lacht*

Vielleicht ohne Spoiler?

Horikawa-san: Es gibt ein großes, großes Geheimnis. So ein großes Geheimnis! Mehr kann ich nicht sagen.

Conan ist in seinem neuem Anime-Kinoabenteuer mal wieder einem Geheimnis auf der Spur!

Yamaguchi-san: Der vorherige Film ist also mehr mit dem Original verknüpft, aber dieser Film entfernt sich ein wenig vom Original, und als Unterhaltungswerk hat er viele Aspekte: Es gibt eine Menge Action, Geheimnisse und Liebesgeschichten, und diese Schwerpunkte sind im neuen Film stärker ausgeprägt.

Yamaguchi-san, Sie leihen sowohl Shinichi als auch Kaito Kid nun bereits seit vielen Jahren in „Detektiv Conan“ Ihre markante Stimme. Was macht Ihnen den meisten Spaß, wenn diese beiden Charaktere aufeinandertreffen?

Yamaguchi-san: Am Anfang war es sehr schwierig, denn beide sind nicht die Rollen, die ich normalerweise spiele. Am Anfang war es schwierig, die Charaktere zu kreieren, aber im Laufe der Zeit konnte ich sie getrennt voneinander spielen, und danach fing ich an, es zu genießen, die verschiedenen Rollen zu spielen.

Außerdem kommt es selten vor, dass ich beide in einer Szene spiele.

Aber manchmal, wenn das passiert, wenn ich beide zusammen spiele (etwa wenn sich Kaito Kid als Shinichi ausgibt; Anm. d. Red.), kann ich eine Situation nicht einschätzen, um die eine oder die andere zu spielen, und ich übertreibe oder reagiere über auf die Szene, die ich gerade spiele.

Meisterdieb Kaito Kid ist eine zentrale Figur im 27. Anime-Kinofilm des Franchise.

Apropos Kaito Kid: Ohne zu viel zu verraten, wird im neuen „Detektiv Conan“-Kinofilm eine spezielle Verbindung zwischen Conan beziehungsweise Shinichi und Kaito Kid enthüllt. Wie haben Sie beide auf diese Enthüllung reagiert?

Yamaguchi-san: Es war auch für mich sehr überraschend, und als ich das Drehbuch las, hatte ich einen Blackout und vergaß alles, was ich bereits gelesen hatte. Es war so überraschend!

Horikawa-san: Genau dasselbe! Heiji ist diesmal voll bei der Sache, er hat in diesem Film viel zu tun.

27 „Detektiv Conan“-Kinofilme sind eine beeindruckende Zahl! Gibt es vielleicht eine Anekdote oder ein Ereignis, das Ihnen während Ihrer Zeit mit dem Franchise und Ihrer Arbeit an den Anime-Filmen besonders in Erinnerung geblieben ist?

Horikawa-san: Natürlich ist es die Liebesgeschichte zwischen Kazuha und Heiji, vor allem in einem der früheren Filme („Detektiv Conan: Der purpurrote Liebesbrief“; Anm. d. Red.). Es gibt eine Szene, in der Heiji und Kazuha auf einem Motorrad fahren und Kazuha auf dem Rücksitz sitzt und Heiji sagt: „Wenn du vergisst, mich fest zu halten, wirst du sterben!“

Heiji und Kazuha sind ein Herz und eine Seele (wenn sie sich nicht gerade zanken).

Yamaguchi-san: Ich würde sagen, die neueren sind wirklich interessant, aber für mich persönlich ist der erste Film („Detektiv Conan: Der tickende Wolkenkratzer“; Anm. d. Red.) sehr beeindruckend und auch Film Nummer fünf („Detektiv Conan: Countdown zum Himmel“; Anm. d. Red.) ist sehr bemerkenswert, weil er sehr interessant und sehr gruselig ist.

Und ich möchte sagen, dass in den neueren Werken die Motivation der Mörder im Vergleich zu den älteren Werken sehr modern und egoistisch ist, und das macht die Dinge sehr unheimlich.

Haben Sie sich mit Aoyama-sensei vielleicht einmal über Shinichi, Kid und Heiiji unterhalten? Hat er Ihnen vielleicht sogar einen Rat oder einen Tipp bezüglich der Charaktere gegeben, an den Sie sich gut erinnern?

Horikawa-san: Ich hatte noch nie die Gelegenheit, mit Aoyama-sensei über „Detektiv Conan“ zu sprechen. Doch auf einer Party sagte er einmal: „Das ist alles für euch, also macht es, wie ihr möchtet!“

Yamaguchi-san: Ich habe nicht viel Zeit, mich mit Aoyama-san zu treffen, aber wenn wir uns treffen, geht es eher um eine Vorstellung oder ein Lob, wie ich mich verhalten habe, und nicht wirklich um die Charaktere.

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Interview genommen haben, Horikawa-san und Yamaguchi-san!

Anmerkung: Dieses Interview wurde verkürzt und verdichtet.

Weitere Meldungen zu AnimagiC 2024, Anime, Detektiv Conan, crunchyroll.

