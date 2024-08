Eternal Strands: Wie umfangreich ist der neue Titel des Dragon Age-Schöpfers? Spielzeit bekannt

Mit "Eternal Strands" kündigten die Entwickler rund um Branchenveteran Mike Laidlaw im Frühjahr ihr erstes großes Projekt für den PC und die aktuellen Konsolen an. In einem Interview verrieten die Verantwortlichen, wie umfangreich das Fantasy-Abenteuer ausfallen wird.

Unter der Leitung von Mike Laidlaw, dem Creative Director hinter den ersten „Dragon Age“-Abenteuern, gründeten diverse Branchenveteranen im Jahr 2020 Yellow Brick Games.

Wie das Studio im Frühjahr bekannt gab, wird es sich bei „Eternal Strands“ um das erste große Projekt von Yellow Brick Games handeln. Die Entwickler versprechen ein Third-Person-Action-Adventure in einer Fantasy-Welt, das mit einem hohen Maß an spielerischer Freiheit punkten soll.

Im Interview mit WccfTech sprach Game Director Frederic St-Laurent über verschiedene Elemente von „Eternal Strands“ und stellte uns unter anderem eine umfangreiche Fantasy-Erfahrung in Aussicht.

Diese Spielzeit versprechen die Entwickler

Wer lediglich der Kampagne folgen und die Hauptgeschichte abschließen möchte, wird laut dem Game Director je nach Vorgehensweise und Geschick etwa 25 Stunden beschäftigt sein.

Sollte euch jedoch der Sinn danach stehen, die Welt von „Eternal Strands“ zu erkunden und sämtliche Quests abzuschließen, könnt ihr natürlich etwas mehr Spielzeit einplanen.

Zur Spielzeit von „Eternal Sands“ äußerte sich Frederic St-Laurent wie folgt: „In einem früheren Durchgang habe ich mir Zeit gelassen und alles gemacht. Am Ende habe ich 40 Stunden gebraucht, um jede Quest im Spiel abzuschließen. Ich erwarte, dass die Spieler etwas schneller sein werden, aber trotzdem dauert allein der Hauptpfad 25 Stunden.“

Ein revolutionäres System von Gameplay-Interaktionen

In „Eternal Strands“ übernehmen wir die Kontrolle über Brynn. Die Heldin beschreiben die Entwickler als eine junge, aber furchtlose Magiewirkerin, die entschlossen ist, die kulturelle Heimat ihres Volks zu retten.

Im Mittelpunkt des Fantasy-Abenteuers steht ein laut Entwicklerangaben revolutionäres System von Gameplay-Interaktionen. Mit diesem könnt ihr die Welt um euch herum beeinflussen.

„Hitze breitet sich aus, Kälte lässt Dinge einfrieren und Echtzeitzerstörung ermöglicht beispiellose Reaktionen im Kampf. Schleudere per Telekinese brennende Baumstämme auf Gegner, brich Bäume in deiner Nähe durch, um gegnerisches Feuer zu blocken, oder kanalisiere telekinetische Kräfte, um Felsbrocken aus dem Boden zu reißen“, so Yellow Brick Games.

„Eternal Strands“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

