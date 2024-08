Blue Protocol: Anime-MMO vor dem globalen Launch eingestellt – Statement von Bandai Namco

Eigentlich sollte das kostenlos spielbare Online-Rollenspiel "Blue Control" Anfang 2025 den Weg in den Westen finden. Wie Bandai Namco Games einräumte, wird es dazu aber nicht mehr kommen. Stattdessen verkündete der Publisher das Aus des MMOs.

In Zusammenarbeit mit Amazon Games kündigte Bandai Namco Games im Jahr 2022 ein MMO im Anime-Stil für den PC und die Konsolen der aktuellen Generation an: „Blue Protocol“.

In Japan erschien „Blue Protocol“ im Juni 2023 für den PC. Ende 2023 folgten zudem die Umsetzungen für die PS5 und die Xbox Series X/S. Westliche Spieler sollten laut den ursprünglichen Planungen Anfang 2025 mit dem Online-Rollenspiel versorgt werden. Wie Bandai Namco Games in einer aktuellen Mitteilung einräumte, wird es dazu leider nicht mehr kommen.

Stattdessen gab Bandai Namco bekannt, dass „Blue Protocol“ 18. Januar 2025 und somit vor dem geplanten globalen Launch eingestellt wird.

Welche Gründe führten zum Aus des MMOs?

„Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die japanische Version von Blue Protocol am Samstag, den 18. Januar 2025, eingestellt wird. Infolgedessen haben wir auch unsere Pläne zur Veröffentlichung einer westlichen Version des Spiels in Zusammenarbeit mit Amazon Games abgesagt“, so Bandai Namco Games.

„Wir haben während der Entwicklung von Blue Protocol eine enge Beziehung zu Amazon Games aufgebaut. Beide Teams sind enttäuscht, dass wir das Spiel nicht Spielern auf der ganzen Welt zugänglich machen können.“

„Uns ist klar, dass es seit der ersten Ankündigung des Spiels eine große Erwartungshaltung gegenüber Blue Protocol gab“, so der Publisher weiter. „Wir wollten ein Erlebnis schaffen, das dem Betreten der Welt eines Animes gleicht, und wir haben uns der Herausforderung gestellt, eine Welt zu erschaffen, in der jeder Spieler seine Abenteuer als Hauptcharakter des Animes genießen kann.“

„Wir haben hart daran gearbeitet, die Veröffentlichung vorzubereiten. Jedoch sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es uns nicht möglich sein wird, einen Service bereitzustellen, der all Ihre Erwartungen erfüllt.“

Publisher entschuldigt sich bei der Community

Am Ende des Statements entschuldigte sich Bandai Namco Games für das Aus von „Blue Protocol“ und die damit verbundene recht plötzliche Ankündigung. Spielerisch hatten wir es bei „Blue Protocol“ mit einem MMO im Free2Play-Format zu tun.

Der ursprüngliche Plan sah vor, dass das Anime-MMO regelmäßig mit neuen Inhalten wie Story-Kapiteln unterstützt wird. Zudem bot das Online-Rollenspiel auf der PS5 und der Xbox Series X/S eine Crossplay-Unterstützung sowie plattformübergreifende Spielstände.

Damit ermöglichten es die Entwickler den Spielern, mit Nutzern auf allen Plattformen zusammenzuspielen und ihre Inhalte auf allen Systemen abzurufen.

