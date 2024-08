PlayStation 5: Call of Duty Veteran kehrt für neue Sci-Fi-Marke zurück

In der Tat soll Jason Blundell nach der Schließung bei Sony untergekommen sein. Als Leiter eines neuen Studios soll er an einer Science-Fiction-IP arbeiten.

Deviation Games ist seit März dieses Jahres Geschichte. In diesem Studio sollte ein exklusiver PS5-Titel entstehen, doch Sony Interactive Entertainment zog den Stecker.

Jason Blundell, einer der beiden Gründer, verließ das Studio schon im September 2022. Allerdings ist er bei Sony geblieben und leitet offenbar ein unbekanntes PlayStation-Studio. Hier sollen weitere Ex-Mitarbeiter von Deviation Games untergekommen sein und an einer neuen IP arbeiten.

Einem aktuellen Gerücht zufolge arbeitet das neue Studio gemeinsam mit Bungie an einem Science-Fiction-Spiel. Der „Destiny“-Entwickler soll mit diesem Projekt schon länger beschäftigt sein, später soll das neu gegründete Team hinzugestoßen sein.

Ein actionreiches Spiel ist in Entwicklung

Ein wenig genauer beschrieben erwartet euch ein „Actionspiel in einem brandneuen Sci-Fi-Universum“. Mehr Details liegen leider nicht vor. Der oben erwähnte Studio-Chef Jason Blundell hat jedenfalls früher an Treyarchs „Call of Duty: Black Ops“-Reihe mitgewirkt und war hier am Zombie-Modus beteiligt. Mit Shooter-Gameplay und esoterischen Fantasy-Geschichten kennt sich der Entwickler also gut aus.

Vor der Schließung waren rund 100 Leute bei Deviation Games beschäftigt. Wie viele davon Sony beim unbekannten Studio untergebracht hat, ist nicht bekannt.

Noch hat Sony das neue PS-Studio gar nicht enthüllt und auch nirgendwo erwähnt. Solange dies nicht geschehen ist, werden wir wohl keine Infos zum thematisierten Projekt erfahren.

