Star Wars Outlaws: Spielstand in Gefahr – Probleme auf PS5 nach Patch 1.000.002

Ubisoft hat für „Star Wars Outlaws“ ein umfangreiches Update auf die Version 1.000.002 veröffentlicht. Es bringt mit einer Größe von 8,5 GB eine Reihe von Verbesserungen in das Spiel. Dazu gehören ein 40-FPS-Modus und diverse Fehlerbehebungen.

Allerdings berichten einige PS5-Spieler, die zuvor Fortschritte im Spiel erzielt hatten, von Problemen mit ihren gespeicherten Spielständen, die nach der Installation des Patches auftreten. Sie strandeten im Weltraum und mussten neue Spielstände beginnen. Ubisoft hat sich zwischenzeitlich zu Wort gemeldet.

Nach der Veröffentlichung von Patch 1.000.002 für „Star Wars Outlaws“ versandte Ubisoft eine Warnung an Spieler, die möglicherweise mit einer älteren Version des Spiels begonnen hatten.

In der Nachricht heißt es: „Um das beste Spielerlebnis im Outer Rim zu gewährleisten, haben wir eine Wartung durchgeführt, um sicherzustellen, dass alle die neueste Version des Spiels nutzen. Als einer der betroffenen Spieler, die Zugang zu einer älteren Version des Spiels hatten, sind wir uns bewusst, dass du nach diesem jüngsten Patch auf einige Probleme stoßen könntest.“

Ubisoft entschuldigt sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten und empfiehlt den Spielern, sicherzustellen, dass sie die neueste Version von “Star Wars Outlaws” verwenden.

Um das Spielerlebnis vollumfänglich genießen zu können, sollte danach ein neuer Spielstand begonnen werden. Bei der Fortsetzung eines früheren Spielstands könnten andernfalls Probleme und Fortschrittsblockaden auftreten.

Star Wars Outlaws stellt Geduld auf die Probe

Die von Ubisoft erwähnten „Progression Blocker“ sorgen bei einigen Spielern dafür, dass sie nach Abschluss bestimmter Missionen im Weltraum feststecken.

In den sozialen Medien zeigten sich betroffene Spieler davon wenig angetan und berichteten über ihre Frustration, nachdem sie aufgrund dieser Probleme gezwungen waren, neue Spielstände zu erstellen.

Ein Reddit-Nutzer äußerte sich folgendermaßen: „Ich habe diese E-Mail heute Morgen erhalten und wünschte, ich hätte sie gestern Abend gelesen, bevor ich fünf Stunden gespielt habe. Ehrlich gesagt, stellt dieses Spiel meine Geduld auf die Probe.“

Kurios an der Angelegenheit ist allerdings, dass der Preload von „Star Wars Outlaws“ eigentlich schon in der neusten Version angeboten wurde. Daher ist nicht zweifelsfrei klar, welche Editionen und Regionen am Ende betroffen waren. Ubisofts Reaktion legt nahe, dass es sich nicht nur um Einzelfälle handelt. Ein Reddit-User schrieb etwa: „Es kam letzte Nacht um 2 Uhr morgens für einige heraus, die bereits angefangen hatten zu spielen.“

Ziemlich heikel ist das Problem, da sich „Star Wars Outlaws“ noch in der Early-Access-Phase befindet, was bedeutet, dass PS5-Spieler, die frühzeitig Zugang erhalten haben, 120 Euro für die Gold-Edition oder 140 Euro für die Ultimate-Edition ausgeben mussten.

Käufer der Standardversion zum Preis von rund 80 Euro legen erst am Freitag los. Bei Amazon gibt es die Limited-Edition sogar günstiger:

Das umfasst Patch 1.000.002 für Star Wars Outlaws

Patch 1.000.002 für „Star Wars Outlaws“ enthält bedeutende Verbesserungen. So wurde beispielsweise der 40-FPS-Modus für kompatible Displays hinzugefügt, der die visuelle Qualität auf der PS5 verbessert, ohne die Flüssigkeit des Spiels erheblich zu beeinträchtigen. Außerdem wurden verschiedene Performance-Probleme behoben und zahlreiche Fehler im Spiel ausgemerzt. Nähere Einzelheiten liefert der Changelog dazu aber nicht.

„Star Wars Outlaws“ wird offiziell am 30. August 2024 auf den Plattformen PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Nach dem Launch setzt Ubisoft auf eine längere Unterstützung mit zusätzlichen Inhalten.

