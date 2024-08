Star Wars Outlaws: Wie steht es um einen New Game Plus-Modus? Die Entwickler klären auf

Ende des Monats erscheint mit "Star Wars Outlaws" der nächste große Titel von Ubisoft Massive. Offen blieb bislang die Frage nach einem möglichen New Game Plus-Modus zum Launch. Auf Nachfrage sorgten die Entwickler diesbezüglich nun für Klarheit.

In den vergangenen Wochen bestätigte Ubisoft Massive diverse Features, mit denen das Studio bei „Star Wars Outlaws“ für eine authentische „Star Wars“-Erfahrung sorgen möchte.

So wird die die brandneue Geschichte im „Star Wars“-Universum nicht nur den Kanon der legendären Sternensaga respektieren. Des Weiteren befindet sich ein optionaler Grafikfilter an Bord, mit dem die Atmosphäre der ursprünglichen „Star Wars“-Trilogie eingefangen werden soll. Ein Fragezeichen stand bislang hinter einem Feature, das von der Community für gewöhnlich bei jedem großen Titel eingefordert wird.

Die Rede ist von einem New Game Plus-Modus. Dieser ermöglicht es den Spielern, die Kampagne nach dem Abschluss ein weiteres in Angriff zu nehmen und erreichte Fortschritte zu übernehmen.

Frage nach New Game Plus beantwortet

Auf Nachfrage bestätigte Creative Director Julian Gerighty, dass wir zum Launch auf die Funktion verzichten müssen. Allerdings sehen die Entwickler von Ubisoft Massive in einem New Game Plus-Modus ein interessantes Feature.

Wie Gerighty ausführte, wäre also denkbar, dass New Game Plus nach dem Release von „Star Wars Outlaws“ nachgereicht wird.

„Es gibt keinen New Game Plus-Modus. Aber ich finde, das ist eine tolle Idee. Also ist das vielleicht etwas, das wir nach dem Launch untersuchen“, so der Creative Director hinter „Star Wars Outlaws“. Gerighty ergänzte, dass euch nach dem Abschluss der Kampagne die komplette offene Welt des Spiels zur Verfügung steht.

Somit könnt ihr noch offene Sidequests oder Geheimnisse auch nach dem Beenden der Hauptgeschichte in Angriff nehmen.

Umfangreiche Post-Launch-Unterstützung versprochen

Anfang der Woche ging Ubisoft auf die Post-Launch-Unterstützung von „Star Wars Outlaws“ ein. Wie der Publisher verkündete, werden wir nach dem Launch unter anderem mit zwei Story-DLCs versorgt. Im ersten DLC stehen wir in der Rolle der Protagonistin Kay Vess vor der Aufgabe, ein Sabacc-Turnier zu infiltrieren.

Im zweiten Add-on stoßen wir auf den altgedienten Piraten Hondo Ohnaka. Dieser hat laut Ubisoft noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Weitere Details zu den Story-Erweiterungen und der Post-Launch-Unterstützung von „Star Wars Outlaws“ haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Star Wars Outlaws“ erscheint am 30. August 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

