Star Wars Outlaws: Handlung, Enden und Charaktere werden den Kanon respektieren

Im Interview mit der GameInformer sprach Narrative-Director Navid Khavari ausführlich über die Arbeiten an der Geschichte von "Star Wars: Outlaws". Wie er den Fans versicherte, legen die Entwickler und Autoren großen Wert darauf, den Kanon des "Star Wars"-Universums zu respektieren.

Mit „Star Wars: Outlaws“ entsteht bei den Entwicklern von Ubisoft Massive ein Open-World-Abenteuer, dessen Geschichte zwischen den Geschehnissen von „Das Imperium schlägt zurück“ und „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ angesiedelt ist.

In einem von der GameInformer geführten Interview sprach Ubisoft Massives Narrative-Director Navid Khavari ausführlich über die Arbeiten an der Handlung und ging zunächst auf die ersten Schritte bei den Arbeiten an einer neuen „Star Wars“-Geschichte ein. Da schon früh feststand, dass mit Kay Vess eine Schurkengeschichte erzählt werden sollte, umfasste bereits der erste Pitch von „Star Wars: Outlaws“ die dazu passenden Aspekte.

Darunter der Einsatz von Blastern und Speedern oder die Möglichkeit, sich in Cantinas mit Schurken und anderen Outlaws die Zeit zu vertreiben. Khavari weiter: „Nachdem wir Lucasfilm Games das Ganze vorgestellt und uns für diese Ära innerhalb der Originaltrilogie zwischen Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter entschieden hatten, wollten wir die Geschichte so organisch wie möglich aus diesen festen Punkten entwickeln.“

Der Fokus liegt auf einer glaubwürdigen Star Wars-Erfahrung

Bei der Geschichte legten die Entwickler und Autoren laut Khavari großen Wert auf eine glaubwürdige „Star Wars“-Erfahrung, die den Kanon der Reihe respektiert: „Wir wollten das Vorhandene respektieren und ehren, aber gleichzeitig sehen, wohin wir die Geschichte auf neue Wege bringen können.“ Dies gilt auch für den Verlauf der Geschichte und die unterschiedlichen Enden, die die Spielerinnen und Spieler je nach ihrer Vorgehensweise zu Gesicht bekommen.

Diesbezüglich ergänzte Khavari: „Für uns und Lucasfilm Games dreht sich alles um die Authentizität, und wir müssen sicherstellen, dass Kayss Geschichte in die weitreichende Galaxie von Star Wars passt. Daher fanden wir, dass das Ende selbst bestimmte wichtige Wendepunkte erreichen musste. Die Variation kommt durch das Rufsystem zustande. Jeder Spieler wird ein unterschiedliches Profil seines Rufes bei den verschiedenen Syndikaten im Spiel haben, und man wird sehen, wie sich das im Verlauf der Geschichte auswirkt.“

Um sicherzugehen, dass die Geschichte von „Outlaws“ dem Kanon der „Star Wars“-Reihe treu bleibt, arbeitete Ubisoft Massive laut Khavari eng mit LucasFilm Games zusammen: „Wir pflegen eine enge Zusammenarbeitsbeziehung mit Lucasfilm Games und stehen in regelmäßigem Kontakt mit ihnen zu allen Themen, die speziell unser Spiel und unsere Geschichte betreffen. Wir verlassen uns stark auf Lucasfilm, um sicherzustellen, dass wir ein authentisches Star Wars-Erlebnis bieten, denn Authentizität ist absolut entscheidend.“

„Es gibt eine uneingeschränkte Bewunderung für diese Galaxie, daher müssen wir es richtig machen, insbesondere um der Originaltrilogie gerecht zu werden“, heißt es hierzu abschließend.

Das komplette Interview mit weiteren interessanten Aussagen und Details findet ihr bei den Kollegen der GameInformer. „Star Wars: Outlaws“ erscheint 2024 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

