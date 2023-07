Star Wars Outlaws: Massive über die Größe der Planeten, die spielerische Freiheit und mehr

Im Interview mit der EDGE sprach Creative-Director Julian Gerighty über verschiedene Features des 2024 erscheinenden Open-World-Titels "Star Wars: Outlaws". Wie unter anderem verraten wurde, werden die Planeten so groß ausfallen wie eine oder zwei Zonen aus "Assassin's Creed: Odyssey".

Im letzten Monat kündigten die Entwickler von Ubisoft Massive „Star Wars: Outlaws“ endlich offiziell an und lieferten uns die ersten Gameplay-Szenen aus dem Open-World-Abenteuer.

Nachdem in den vergangenen Wochen auf Themen wie das Fahndungssystem eingegangen wurde, verlor Creative-Director Julian Gerighty im Interview mit der EDGE ein paar Worte über die Spielwelt von „Star Wars: Outlaws“ an sich.

Laut Gerighty wird jeder der Planeten, die ihr betreten und erkunden könnt, in etwa so groß ausfallen wie eine oder zwei Zonen aus „Assassin’s Creed: Odyssey“ und euch so das Gefühl einer echten Reise vermitteln.

Selbst dann, wenn ihr mit Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen unterwegs seid. Besonders großen Wert legte Ubisoft Massive dabei auf die Tatsache, dass bei der Gestaltung der Planeten und Schauplätze komplett auf prozedural generierte Elemente verzichtet wird. Demnach werden alle Elemente der Spielwelt von Hand erschaffen.

Keine vollständige Freiheit auf den Planeten

Weiter führte Ubisofts Creative-Director aus, dass ihr bei der Erkundung der Planeten keine vollständige Freiheit erwarten solltet. Stattdessen werden die Planeten mit festgelegten Lande- und Startbereichen versehen. Trotz allem wird es den Entwicklern von Ubisoft Massive darum gehen, umfangreiche und abwechslungsreiche Planeten zu entwerfen, die euch dazu animieren, auch entlegene Winkel nach Geheimnissen und Überraschungen zu erkunden.

Ein weiteres wichtiges Feature ist laut Gerighty das Reputationssystem. Je nachdem, wie ihr euch in der Welt von „Star Wars: Outlaws“ verhaltet und welche Entscheidungen ihr trefft, steigt oder sinkt eure Reputation bei den unterschiedlichen Fraktionen. Dies führt nicht nur dazu, dass ihr exklusive Quests bei den Fraktionen freischalten könnt. Treibt ihr es zu bunt, kann es sogar passieren, dass Sicherheitskräfte oder Söldner auf euch aufmerksam werden und Jagd auf euch machen.

Abschließend sprach Gerighty über den Alien-Begleiter Nix, der euch auf unterschiedliche Art und Weise unterstützt. Beispielsweise kann Nix angewiesen werden, Feinde anzugreifen, außer Reichweite befindliche Knöpfe zu betätigen, Gegner abzulenken oder entfernte Waffen für euch aufzuheben. Im weiteren Verlauf des Gesprächs verglich der Creative-Director Nix mit einer Mischung aus dem Spiderbot von „Watch Dogs“ und und Elizabeth aus „BioShock Infinite“.

Auch ein Vergleich mit BD-1 aus den „Star Wars Jedi“-Spielen von Respawn Entertainment würde sich laut Gerighty anbieten.

„Star Wars: Outlaws“ erscheint 2024 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

