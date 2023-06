Star Wars Outlaws: Entwickler über die offene Welt, Weltraumschlachten und mehr

Ergänzend zur Präsentation in dieser Woche nannten die Entwickler von Ubisoft Massive weitere Details zum 2024 erscheinenden Science-Fiction-Abenteuer "Star Wars Outlaws". Diese drehen sich um Themen wie die offene Spielwelt und die Weltraumschlachten.

In dieser Woche lieferten uns die Entwickler von Ubisoft Massive die ersten Spielszenen aus „Star Wars Outlaws“ und versorgten uns zudem mit einem ausführlichen Gameplay-Breakdown, der allerlei interessante Details zur spielerischen Umsetzung des Science-Fiction-Abenteuers mit sich brachte.

Ergänzend dazu verlor Creative-Director Julian Gerighty im Interview mit IGN ein paar Worte über das neue Projekt von Ubisoft Massive und versprach eine offene Welt, die Fans nicht nur mit einer authentischen „Star Wars“-Atmosphäre in ihren Bann ziehen soll.

Darüber hinaus wird eine Vielzahl an kleinen Details versprochen, die sowohl Neulinge als auch langjährige „Star Wars“-Anhänger dazu motivieren soll, die Welt abseits der Haupthandlung zu erkunden.

Für eine besonders stimmige Atmosphäre wird laut Gerighty der nahtlose Übergang von der Planetenoberfläche in den Weltraum sorgen.

Auch Fans von Weltraumkämpfen kommen auf ihre Kosten

Ebenfalls nicht fehlen dürfen in einem „Star Wars“-Titel natürlich die Schlachten zwischen Raumschiffen, die euch auch in „Outlaws“ geboten werden. „Die Welt steht euch offen. Wir versuchen, sie so zu gestalten, dass ihr immer von kleinen Dingen abgelenkt werdet“, führte der verantwortliche Creative-Director gegenüber IGN aus.

Weiter hieß es: „Ein Schiff könnte über euch fliegen. Ihr könnt ihm folgen, um herauszufinden, wo es landet oder sehen, ob es ein Abenteuer gibt. Und dann ist da der Weltraum. Das ist die andere Grenze, die wir nahtlos durchbrechen wollten. Steigt in euer Schiff, begebt euch in die Atmosphäre, erkundet die Umlaufbahn und liefert euch Feuergefechte von engen Dogfights bis hin zum Abschuss von viel, viel größeren Schiffen.“

Related Posts

Einen konkreten Releasetermin bekam „Star Wars Outlaws“ bisher nicht spendiert. Stattdessen war im Rahmen der offiziellen Ankündigung lediglich die Rede davon, dass der Open-World-Titel im Laufe des nächsten Jahres für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht wird.

Quelle: IGN

Weitere Meldungen zu Star Wars Outlaws.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren