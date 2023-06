Star Wars Outlaws: Open-World-Spiel von Massive Entertainment mit Trailer enthüllt

Ubisoft hat auf dem heutigen Xbox Games Showcase das Open-World-Spiel "Star Wars"-Spiel "Outlaws" enthüllt. Zu sehen ist der Titel in einem ersten Trailer.

Ubisoft hat den ersten Trailer zu Massive Entertainments „Star Wars Outlaws“ veröffentlicht. Der Titel wird voraussichtlich 2024 für Current-Gen-Plattformen erscheinen und eine Open-World-Erfahrung bieten.

„Star Wars Outlaws“ spielt während der Ära der Rebellion und scheint sich auf die Unterwelt der Reihe zu konzentrieren. Im Trailer ist zu sehen, wie eine Frau in einer Bar in Schwierigkeiten gerät und daraufhin auf einem Speederbike gejagt wird. Außerdem wird sie von einem kleinen außerirdischen Tier begleitet.

Laut Ubisoft erleben Spieler das erste „Star Wars“-Spiel mit offener Welt. Die Handlung ist zwischen den Ereignissen von „Das Imperium schlägt zurück“ und „Die Rückkehr der Jedi“ angesiedelt. Hier gilt es, verschiedene Planeten in der Galaxis zu erkunden, sowohl bekannte als auch neue.

„Riskiere alles als Kay Vess, eine aufstrebende Schurkin, die zusammen mit ihrem Gefährten die Freiheit und die Mittel sucht, ein neues Leben zu beginnen. Kämpfe, stehle und überliste dich durch die Verbrechersyndikate der Galaxis und schließe dich den Meistgesuchten der Galaxis an“, so Ubisoft zum Spiel.

Weitere Einblicke in „Star Wars Outlaws“ sollen in der kommenden Woche auf dem Ubisoft Forward-Showcase gezeigt werden. Gerechnet werden kann während des Events mit einem Gameplay-Walkthrough. Ubisoft Forward startet am Montag um 19 Uhr unserer Zeit.

