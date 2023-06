Star Wars Outlaws: Reputationen, Fahndungssystem, Begleiter und mehr vorgestellt

Ergänzend zur offiziellen Enthüllung in dieser Woche stellte Ubisoft einen umfangreichen Gameplay-Breakdown zu "Star Wars Outlaws" bereit. Wir haben die wichtigsten Details zu den bestätigten Features des Science-Fiction-Abenteuers für euch zusammengefasst.

"Star Wars Outlaws" befindet sich bei Ubisoft Massive in Entwicklung.

Ergänzend zur Enthüllung im Zuge der aktuellen „Ubisoft Forward“-Ausgabe stellten die Entwickler von Ubisoft Massive einen ausführlichen Breakdown zur ersten Gameplay-Präsentation von „Star Wars Outlaws“ bereit. Dieser lieferte uns diverse spannende Details zum Gameplay des 2024 erscheinenden Science-Fiction-Abenteuers.

Zum einen wurde bestätigt, dass ihr euch bei der Erkundung der Spielwelt auf einen nahtlosen Übergang von einem Planeten in den Weltraum freuen dürft. Der Creative-Director Julian Gerighty dazu: „Eines der Dinge, die für uns besonders wichtig waren, ist dieses nahtlose Erlebnis, zu Fuß, zu Ihrem Speeder, zu Ihrem Raumschiff, aus der Atmosphäre und in den Weltraum zu gelangen.“

Ein weiteres Feature, über das die Entwickler von Ubisoft Massive sprachen, ist das Fahndungssystem, das in „Outlaws“ eine wichtige Rolle spielen wird. Wenn ihr das Imperium herausfordert oder euch anderweitig etwas zu Schulden kommen lasst, steigt eure Gesucht-Stufe, was sowohl Sicherheitskräfte als auch die Einheiten des Imperiums auf den Plan ruft.

Verbrechen machen euch zur Zielscheibe

„Das Fahndungssystem ist etwas, das im Spiel ständig präsent sein wird“, führte Gerighty aus. „Wenn du erwischt wirst oder das Imperium herausforderst, wirst du zur Zielscheibe. Und wenn du weitermachst, hartnäckig bleibst und noch mehr solcher Aktionen durchführst, wird dein Fahndungslevel einfach weiter steigen. Auf den höchsten Stufen wird das Imperium eine enorme Menge an Widerstand und Streitkräften gegen dich aufbringen. Das ist etwas, mit dem du spielen kannst, aber es ist am besten, das Imperium so weit wie möglich zu vermeiden.“

Neben dem Fahndungssystem wird „Star Wars Outlaws“ ein Reputationssystem bieten. Auf eurer Reise wird es immer wieder Momente geben, in denen ihr Multiple-Choice-Entscheidungen trefft oder anderweitig euren Ruf beeinflusst. „Dein Ruf bei verschiedenen Syndikaten und Fraktionen wird sich je nachdem, mit wem du dich bei deiner Arbeit verbündest sowie anderen wichtigen Entscheidungen, verändern“, so der Creative-Director weiter.

Related Posts

An die besten Aufträge und Missionen einer Fraktion gelangt ihr folgerichtig nur, wenn eure Reputation bei der jeweiligen Gruppierung hoch genug ist. Daher sollte man im Optimalfall darauf achten, es sich mit den Fraktionen nicht zu verscherzen.

Die Begleiter von Kay vorgestellt

Wie sich der Gameplay-Präsentation entnehmen ließ, wird die Protagonistin Kay Vess auf ihrer Reise von zwei Freunden begleitet, die ihr in allerlei Situationen hilfreich zu Seite stehen. Den Anfang macht der knuffige Merqaal Nix, eine laut Entwicklerangaben exotische und intelligente Lebensform. Nix kann beispielsweise eingesetzt werden, um Wachen abzulenken, entfernte Schalter zu aktivieren oder seltene Schätze aus engen Spalten zu bergen.

Nummer Zwei im Bunde ist ND-5. Bei ND-5 haben wir es mit einem BX-Kommandodroiden zu tun, der seinerzeit von den Separatisten gebaut wurde und dank seiner Erfahrung in den Schlachten der Klonkriege im Kampf äußerst erfahren ist. Mittlerweile verdingt sich ND-5 als Vollstrecker der kriminellen Unterwelt und beginnt mit Kay für einen großen, risikoreichen Job zusammenzuarbeiten, in dem die beiden die Chance ihres Lebens sehen.

Während Nix also eher für kleinere und ungefährliche Aufgaben geeignet ist, handelt es sich bei ND-5 in gewisser Weise um einen Droiden für das Grobe, der euch vor allem im Kampf beisteht.

Entwickler versprechen eine abwechslungsreiche Spielwelt

Mit einem Blick auf die offene Spielwelt von „Star Wars Outlaws“ wurde ergänzt, dass wir uns auf eine abwechslungsreiche Welt freuen dürfen, die von staubigen Felsplaneten über moderne Raumstationen bis hin zu grünen und lebensfreundlichen Himmelskörpern reicht. Auf jedem Planeten finden wir laut Ubisoft Massive eine Vielzahl von Städten und Siedlungen, die als Knotenpunkte für Aktivitäten fungieren – darunter Jauntas Hoffnung auf Toshara oder die Hauptstadt des Mondes, Mirogana.

Besonders großen Wert legte Ubisoft Massive auf die Tatsache, dass jeder Planet und jede Region des Weltraums über eine ganz eigene Identität verfügt. Dies gilt sowohl für die Lebensformen als auch die Geschichte und die Ökosysteme.

Weitere Meldungen zum Thema:

Bezüglich der Charakter-Progression von „Star Wars Outlaws“ halten sich die Entwickler noch vornehm zurück und versprechen lediglich, dass es im Zuge der Kampagne möglich sein wird, die eigene Ausrüstung und die eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Weitere Details zu diesem Thema werden laut Ubisoft Massive zu gegebener Zeit folgen.

„Star Wars Outlaws“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird im Laufe des kommenden Jahres veröffentlicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Star Wars Outlaws.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren