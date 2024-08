PS Plus Essential: Gameplay-Walktrough stellt September-Spiel ausführlich vor

PS Plus Essential:

Zu den "kostenlosen" Spielen, die im nächsten Monat auf alle Abonnenten von PlayStation Plus warten, gehört "Harry Potter: Quidditch Champions". Was der Titel spielerisch zu bieten hat, verrät euch die ausführliche Gameplay-Präsentation.

In dieser Woche enthüllten die Verantwortlichen von Sony die drei Essential-Titel für PlayStation Plus, die Abonnenten Anfang September herunterladen können.

Darunter das sportliche Spektakel „Harry Potter: Quidditch Champions“, das in Form eines Day-One-Releases den Weg in PS Plus findet. Um euch den Titel noch einmal schmackhaft zu machen, stellten Sony und WB Games eine etwas mehr als fünf Minuten lange Gameplay-Präsentation zur Verfügung.

Diese ermöglicht uns einen ausführlichen Blick auf „Harry Potter: Quidditch Champions“ und verdeutlicht uns, wie sich die Videospielumsetzung des beliebten Sports aus dem „Harry Potter“-Universum in der Praxis spielt.

Es wird an Einzelspieler und Multiplayer-Fans gedacht

Fans der Welt von „Harry Potter“ werden mit dem Quidditch und den grundlegenden Regeln des Sports sicherlich vertraut sein. Die Videospielumsetzung richtet sich laut offiziellen Angaben sowohl an Einzelspieler als auch an Anhänger von Multiplayer-Duellen.

So wartet „Harry Potter: Quidditch Champions“ zum einen mit einem Solo-Karriere-Modus auf. Hier könnt ihr euer Können gegen computergesteuerte Widersacher unter Beweis stellen und allerlei Belohnungen freischalten.

Darüber hinaus bietet euch „Harry Potter: Quidditch Champions“ Mehrspieler-Herausforderungen und auch ein Online-Coop darf natürlich nicht fehlen. Selbiges gilt für bekannte Charaktere aus dem „Harry Potter“-Universum.

Darunter:

Harry Potter

Hermine Granger

Ron Weasley

Ginny Weasley

Draco Malfoy

Cho Chang

Die Weasley-Zwillinge (Fred und George Weasley)

Sebastian Sallow

Sollten euch die zur Verfügung stehenden Charakter nicht ausreichen, könnt ihr im Editor zudem euren eigenen Quidditch-Star erschaffen.

„Passt euer Vorgehen an: steigt Stufen auf und gebt Fähigkeitspunkte aus, um euren Spielstil für jede Position anzupassen. Ändert euren Flugstil, indem ihr verschiedenen Besen ausprobiert und sie Stufen aufsteigen lasst“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Harry Potter: Quidditch Champions“ erscheint am 3. September 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch.

