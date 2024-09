PS Plus Essential: Schnappt euch die Spiele, bevor die September-Neuzugänge kommen

Sony hat in dieser Woche die neuen Spiele für PlayStation Plus Essential vorgestellt, die im September 2024 zur Verfügung stehen werden. Wenn alles nach dem gewohnten Rhythmus verläuft, erfolgt deren Freischaltung am Dienstag. In diesem Fall ist das der 3. September – also in etwa zwei Tagen. So lange können sich Abonnenten die aktuellen Titel schnappen.

Bis zum 3. September 2024 stehen den Mitgliedern von PlayStation Plus drei Essential-Spiele zur Verfügung, die sie nach der Inanspruchnahme behalten dürfen, ohne dass abgesehen von den Abogebühren zusätzliche Kosten anfallen.

Die Auswahl reicht vom Klötzchen-Abenteuer „Lego Star Wars: Die Skywalker Saga“ bis hin zum deutlich düsteren „Five Nights at Freddy’s“. Wir haben die aktuellen Titel in einer Übersicht zusammengefasst.

PS Plus Essential im August 2024

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga | PS4, PS5

Veröffentlicht im April 2022

Metascore: 82

User-Score: 7.9

Score im PS Store: 4.58

Preis im PlayStation Store: 59,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Five Nights at Freddy’s Security Breach | PS4, PS5

Veröffentlicht im Dezember 2021

Metascore: 64

User-Score: 5.8

Score im PS Store: 4.42

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Ender Lilies: Quietus of the Knights | PS4, PS5

Veröffentlicht im Juni 2021

Metascore: 86

User-Score: 8.4

Score im PS Store: 4.84

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Diese Spiele erhält PS Plus Essential im September 2024

Im September 2024 bietet PlayStation Plus Essential Abonnenten Spiele wie „MLB The Show 24“, „Little Nightmares 2“ und „Quidditch Champions“. Sie können von Abonnenten aller drei PlayStation Plus-Stufen ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden, solange das Abo aktiv ist. In Deutschland werden die Neuzugänge in der Regel gegen 11 Uhr verfügbar gemacht.

„MLB The Show 24“ (Metascore 80) bietet Baseball-Fans das neueste Spielerlebnis der Reihe, während „Little Nightmares 2“, das bereits im Februar 2021 veröffentlicht wurde und eine Metascore von 82 aufweist, für Fans von atmosphärischen Horrorspielen interessant ist. „Quidditch Champions“ ist das neueste Spiel im Bunde. Es erscheint kommende Woche direkt im Abo.

Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium folgen

Übrigens kommen im Verlauf des nächsten Monats noch weitere Spiele hinzu. Aktuellen Planungen zufolge wird Sony am 11. September 2024 gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit die neuen Titel für PlayStation Plus Extra und Premium ankündigen. Deren Freischaltung steht dann für den 17. September auf dem Programm – für gewöhnlich am Vormittag vor 11:00 Uhr.

Wer sich mit dem Online-Service von Sony nicht auskennt, sollte sich übrigens unser detailreiches Special zu Gemüte führen. Darin sind alle wichtige Informationen zu den Inhalten und Preisen der einzelnen Abo-Stufen zu finden.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren