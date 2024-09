Mass Effect The Board Game: Release-Monat und Trailer zum Brettspiel mit Shepard und Co

Rund um den Release von „Mass Effect 5“ ist es in letzter Zeit sehr ruhig geworden. Ende 2023 hatte ein Insider behauptet, dass der nächste Teil der Serie vielleicht sogar erst 2029 zu erwarten ist. Gute Nachrichten für alle Fans hat nun aber der Spieleentwickler Modiphius. Die Firma aus London arbeitet aktuell an „Mass Effect: The Boardgame“.

Trailer stellt das Brettspiel detailliert vor

Modiphius dürfte Fans von Brettspielen durchaus ein Begriff sein. Neben der eigenen Spiele-Reihe rund um „Cthulhu“ hat man dort auch schon große Spiel-Universen wie „Dune“, „Star Trek“ und „The Elder Scrolls Skyrim“ in Angriff genommen.

Auch stammen gleich zwei „Fallout“-Umsetzungen von Modiphius. Man kann also durchaus behaupten, dass man Erfahrung darin hat, Spiele vom Bildschirm auf den Tisch zu bringen. Sogar ein Trailer zur Präsentation von „Mass Effect: The Boardgame“ liegt vor.

Im Trailer sind einige der Spiel-Materialien zu sehen. Auch die beiliegenden Miniaturen werden kurz gezeigt. Die verschiedenen Spielpläne kommen in einem praktischen Ringbuch, wodurch ein langwieriger Aufbau des Spielfeldes entfällt. Zudem setzt das Spiel bei der Bestimmung vieler Aktivitäten auf den Einsatz von Würfeln.

Diese Inhalte erwarten euch im kommenden Brettspiel rund um „Mass Effect“.

Inhaltlich geht es in „Mass Effect: The Board Game“ auf die abgelegene Welt Hagalaz. Dort ist im Jahr 2186 ein Forschungskreuzer der Terroristenorganisation Cerberus direkt in den Weg eines tödlichen Sturms gestürzt. Da nur noch wenig Zeit bis zum Eintreffen des Sturms bleibt, muss Shepard seinen Trupp durch den Kreuzer führen. Unterwegs gilt es, seine düsteren Geheimnisse zu lüften und sie vor den Händen des Feindes zu bewahren. An Bord des Schiffes lauern jedoch allerlei Gefahren auf die Spieler.

Weitere Meldungen zum Thema:

Mass Effect The Board Game erscheint noch 2024

„Mass Effect: The Board Game“ soll im Oktober 2024 erscheinen. Vorbestellungen sind auf der Seite von Modiphius möglich. Das Standardspiel ist ab 48,42 Euro verfügbar. Darin finden sich sechs Miniaturen der Spieler-Figuren.

Für Miniaturensammler gibt es allerdings auch die Möglichkeit, sich verschiedene Versionen mit mehr Modellen zu bestellen. Dann sind auch die Gegner im Spiel als Miniaturen im Lieferumfang enthalten. In der größten dieser Boxen sind insgesamt 30 Modelle im 32mm-Maßstab beigefügt. Dafür wird aber auch ein Preis von 290,53 Euro fällig.

Weitere Meldungen zu Mass Effect: The Board Game.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren