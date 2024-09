Charts Deutschland: Inkl. Star Wars Outlaws – Das sind die 20 erfolgreichsten Titel im August 2024

In dieser Woche veröffentlichte Game, der Verband der deutschen Gamesbranche, die hiesigen Software-Charts aus dem Monat August 2024. Auch wenn es einen prominenten Neueinsteiger gibt, werden die Top 20 des letzten Monats von diversen alten Bekannten dominiert.

In Zusammenarbeit mit den Marktforschern von Games Sales Data (kurz: GSD) veröffentlichte Game, der Verband der deutschen Gamesbranche, die deutschen Software-Charts aus dem August 2024.

Wie gehabt berücksichtigt GSD bei den 20 meistverkauften Spielen in Deutschland sowohl Verkäufe über den Einzelhandel als auch digital abgesetzte Einheiten. Eine Ausnahme bilden hier Nintendos Titel, bei denen GSD keine Verkäufe über den eShop erfasst. Im August befand sich die Branche noch im alljährlichen Sommerloch.

Soll heißen: Große Neuerscheinungen waren im letzten Monat weitestgehend Mangelware. Folgerichtig dürfte es nur die wenigsten überraschen, dass sich „Star Wars Outlaws“ im August 2024 die Spitze sicherte. Der zweite Neueinsteiger in Form von „Age of Mythology: Retold“ stieg auf Platz 15 in die Charts ein.

Mehrere Titel kehren in die Top 20 zurück

Abgesehen von den beiden Neueinsteigern setzten sich die deutschen Charts im August 2024 aus diversen alten Bekannten zusammen. Darunter den Dauerbrennern „GTA 5“, „Hogwarts Legacy“ und „EA Sports FC 24“.

Das ursprünglich im Jahr 2018 veröffentlichte Rollenspiel „Kingdom Come: Deliverance“ profitierte im letzten Monat von der offiziellen Enthüllung des Nachfolgers.

Die Vorfreude der Spieler auf den zweiten Teil führte dazu, dass „Kingdom Come: Deliverance“ im letzten Monat auf Platz 5 in die Charts zurückkehrte. Unter den weiteren Titeln, die im August 2024 ein Comeback in den Top 20 feiern, befindet sich „Borderlands 3“. Auch beim Loot-Shooter dürfte die Ankündigung des Nachfolgers eine entscheidende Rolle gespielt haben.

Den größten Absturz legte im letzten Monat FromSoftwars „Elden Ring“ hin. Das Fantasy-RPG fiel von Rang 3 auf Platz 16. Anbei die komplette Top 20 aus dem August 2024:

Star Wars Outlaws – Ubisoft Grand Theft Auto 5 – Rockstar Games Hogwarts Legacy – Warner Bros. Games EA Sports FC 24 – Electronic Arts Kingdom Come: Deliverance – Deep Silver A Way Out – Electronic Arts It Takes Two – Electronic Arts Forza Horizon 4 – Microsoft Borderlands 3 – 2K Titanfall 2 – Electronic Arts Command & Conquer: The Ultimate Collection – Electronic Arts New Tales from the Borderlands – 2K Red Dead Redemption 2 – Rockstar Games Minecraft – Microsoft Age of Mythology: Retold – Microsoft Elden Ring – Bandai Namco Entertainment Need for Speed: Heat – Electronic Arts EA Sports F1 24 – Electronic Arts Assassin’s Creed Mirage – Ubisoft Need for Speed Unbound – Electronic Arts

Zur Erhebung der Charts heißt es: „Die Daten werden erhoben auf Basis von Games Sales Data (GSD), einer Plattform, die von der VGE (Video Games Europe) ins Leben gerufen wurde, um physische und digitale Verkaufszahlen von Videospielen zu messen“.

„In Deutschland nehmen neben zahlreichen Händlern und Publishern auch digitale Plattformen wie der Nintendo eShop, PSN, Steam und Xbox Live an GSD teil. Digitale Verkäufe von Nintendos Titeln aus dem Nintendo eShop sind nicht enthalten.“

