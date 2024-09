PLAY3.DE fragt: Was spielt ihr am Wochenende?

Letzte Woche kam es so, wie wir es uns schon gedacht haben: Auf unsere Frage, was bei euch am Wochenende in der Konsole rotiert, antworteten die meisten Leser mit dem gerade gestarteten „Astro Bot“. Wir vermuten einfach, dass es in dieser Woche kaum anders sein dürfte.

Trotzdem wollen wir das natürlich wieder von euch selbst hören. Dafür lassen wir auch ein paar Tipps und Hinweise für eure freien Tage da.

Unsere Tipps zum Wochenende

Wem es an den kommenden Tagen nach Superhelden-Action dürstet, könnte mit „Undefeated“ glücklich werden. Das Superhelden-Actionspiel ist schon seit 2019 auf Steam verfügbar und wurde nun kostenlos für PlayStation 5 veröffentlicht. Die Spieler schlüpfen in dem Titel in die Rolle eines Helden mit besonderen Kräften und müssen verschiedene Aufgaben sowie Quests erledigen.

Darüber hinaus ist vor wenigen Tagen ein neuer Sale im PlayStation-Store gestartet. Dieser geht noch bis zum 25. September und hält einige Rabatte für die Plattformen PlayStation 5 und PlayStation 4 bereit. Unter anderem gibt es Titel wie „Resident Evil 2“, „Immortals Fenyx Rising“ oder „Tales of Arise“ günstiger abzustauben.

Auch auf Steam dreht sich an diesem Wochenende alles um PlayStation. Auf Valves Spieleplattform sind dieser Tage Games der PlayStation Studios um bis zu 75 Prozent reduziert. Zu den Highlights gehören etwa „Helldivers 2“ und „Ghost of Tsushima“, die beide bei der Aktion 20 Prozent günstiger angeboten werden.

Auf der Xbox sind nun fast alle Spiele der ersten September-Welle des Game Passes verfügbar. Zu den neuen Titeln gehören „Star Trucker“, „Age of Mythology: Retold“, „Expeditions: A Mudrunner Game“ und „Riders Republic“. In der nächsten Woche kommt dazu noch „Train Sim World 5“.

Mit welchen Spielen beschäftigt ihr euch an diesem Wochenende? Wir würden gerne von euch lesen.

