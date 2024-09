Watch Dogs: Ubisoft kündigt wichtigen Meilenstein für den Film an

Lange hat man nichts mehr von dem Hacker-Adventure „Watch Dogs“ von Ubisoft gehört. Der erste Titel der Reihe erschien 2014. 2020 folgte mit „Watch Dogs: Legion“ der bisher letzte Teil des Franchises, der noch die Erweiterung „Bloodline“ erhielt.

Im März erreichte uns dann die überraschende Nachricht, dass „Watch Dogs“ verfilmt werden soll. Nun kann Ubisoft weitere gute Nachrichten zu dem Streifen verbreiten. Denn die Dreharbeiten zu dem Film konnten kürzlich bereits abgeschlossen werden.

Verfilmung schreitet schnell voran

Ubisoft und die Produktionsfirma New Regency bestätigten erst im März, dass die Entwicklung einer Live-Action-Adaption von „Watch Dogs“ offiziell begonnen hat. Die Dreharbeiten starteten nur wenige Monate später im Juli.

Nun bestätigte das Studio, dass der Dreh bereits wieder beendet werden konnte. Die Dreharbeiten für den Film dauerten nur etwas mehr als zwei Monate.

Wie schon bekannt war, werden Sophie Wilde („Talk to Me“) und Tom Blyth („The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes“) in dem kommenden Film in den Hauptrollen zu sehen sein. Christie LeBlanc („Oxygen“) zeichnet sich für das Originaldrehbuch verantwortlich, während Mathieu Turi Regie führt. Turi soll auch bei einem Streifen auf der Grundlage von „A Plague Tale: Innocence“ von Asobo Studio im Regiestuhl sitzen.

Bereits vor zehn Jahren sollte das erste „Watch Dogs“-Spiel als Film ins Kino kommen. Dieser Plan wurde jedoch wieder verworfen.

Keine Nachrichten zum Spiel

Während Ubisoft gerne über Neuigkeiten zu dem „Watch Dogs“-Film spricht, scheint es bei der Spielereihe ganz anders auszusehen. Seit „Watch Dogs: Legion“ und der Erweiterung „Bloodline“ hielt sich das französische Unternehmen bei der Serie ziemlich bedeckt.

Dies soll auch seinen Grund haben, wenn man einem vermeintlichen Insider glauben mag. Dieser gab an, dass „Watch Dogs“ als Spielereihe nicht mehr fortgesetzt wird. Als „tot und begraben“ bezeichnete der Insider die Marke. Das 2020 erschienene „Legion“ hätte angeblich die Pläne für die IP zunichte gemacht.

