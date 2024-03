Watch Dogs: Das Ubisoft-Abenteuer wird verfilmt

Der französische Publisher Ubisoft ist kein unbeschriebenes Blatt, wenn es um Film-Adaptionen seiner Marken geht. Nun ist es wohl an der Zeit, dass auch das Hacker-Abenteuer „Watch Dogs“ eine Verfilmung erhält.

Bereits vor zehn Jahren hatte man eine Verfilmung des ersten Spiels angestrebt, wofür sich die „Zombieland“-Autoren Paul Wernick und Rhett Reese verantwortlich zeigen sollten. Allerdings kam dieser Film nie zustande.

Erste Namen sind bekannt

Nun berichten die Kollegen von Deadline, dass „Watch Dogs“ ein weiteres Mal für das Kino adaptiert werden soll. Dabei wird es sich um eine New Regency Pictures-Produktion handeln. Als Produzenten werden Yariv Milchan und Natalie Lehmann in Erscheinung treten, während Margaret Boykin auf Seiten von Ubisoft Film & Television beteiligt sein wird. Bereits der 2016 erschienene „Assassin’s Creed“-Film mit Michael Fassbender entstand in Kooperation mit New Regency Pictures.

Der neue Film wird von Christie Leblanc geschrieben, die zuvor an dem Netflix-Film „Oxygene“ gearbeitet hatte. Dieses Mal wird es ein originelles Drehbuch, in dem auch Sophie Wilde („Talk to Me“) als Hauptdarstellerin auftreten wird. Als Regisseur wurde Mathieu Turi engagiert, der in der Vergangenheit „Hostile“, „Meander“ und „The Deep Dark“ erschaffen hatte. Aktuell arbeitet er auch an einer Fernsehserie auf Basis von „A Plague Tale: Innocence“.

Bisher sind noch keinerlei Details zur Handlung von „Watch Dogs“ bekannt. Des Weiteren wurden keine Informationen zu dem aktuellen Stand der Arbeiten genannt. Dementsprechend wird man noch Geduld beweisen müssen. Sobald entsprechende Details enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Bei „Watch Dogs“ handelt es sich um eine Videospielreihe von Ubisoft, die 2014 ihren Anfang nahm und Aiden Pearce nach Chicago schickte. Er konnte elektronische Geräte hacken und somit einen kreativen Einfluss auf die Spielwelt nehmen. 2016 folgte mit „Watch Dogs 2“ ein weiterer Ableger, der die Spieler die Straßen von Oakland und San Francisco heimsuchen ließ. Mit dem jüngsten Abenteuer „Watch Dogs: Legion“ ging es wiederum nach London und man stellte eine eigene Widerstandsbewegung auf. Ob sich ein vierter Teil in Entwicklung befindet, ist noch unklar.

