Die Sims: Film angekündigt und wohl mit Pools ohne Leitern

Die erfolgreiche Videospielreihe „Die Sims“ wird für die große Leinwand adaptiert. EA und Amazon MGM Studios gaben die Umsetzung etwa sechs Monate nach ersten Gerüchten um das Projekt offiziell bekannt.

Die Produktion erfolgt in Zusammenarbeit mit LuckyChap, der Firma hinter dem erfolgreichen „Barbie“-Film, sowie Vertigo Entertainment und dem „Die Sims“-Team von Electronic Arts.

Die Regie übernimmt Kate Herron, bekannt durch ihre Arbeit an „Loki“, während sie das Drehbuch gemeinsam mit Briony Redman schreibt.

Verfilmung bleibt den Wurzeln des Spiels treu

Kate Gorman, Vizepräsidentin von Electronic Arts, betonte in einem Interview mit Variety, dass der „Sims“-Film das 25-jährige Erbe des Spiels ehren soll.

„Man wird viel aus dem Sims-Universum zum Leben erweckt sehen. Und viele der klassischen Erfahrungen, die unsere Spieler in den Spielen machen, werden im Film zum Leben erweckt“, so Gorman. Sie verspricht eine authentische Adaption, die sowohl neue als auch langjährige Fans ansprechen soll.

Einer der besonderen Reize der Vorlage sind die kuriosen Elemente und Easter-Eggs. Gorman deutete an, dass einige dieser skurrilen Momente im Film ihren Platz finden werden – wahrscheinlich auch das berüchtigte Entfernen von Poolleitern, was in der „Sims“-Community Kultstatus erlangt hat.

Auch das immer wieder auftauchende Maskottchen wird den Weg auf die große Leinwand finden. „Es wird Freezer Bunnies geben“, bestätigte sie. Eine humorvolle Idee, den Film vollständig in Simlish, der fiktiven Sprache der Sims, zu drehen, wird ebenfalls in Betracht gezogen. „Das macht Spaß. Es ist eine großartige Idee und wir werden definitiv darüber reden“, so Gorman.

Bewährtes Kreativteam hinter dem Projekt

Mit Kate Herron hat sich Amazon MGM Studios eine erfahrene Regisseurin an Bord geholt. Herron erhielt für ihre Arbeit an der ersten Staffel von „Loki“ internationale Anerkennung und schrieb gemeinsam mit Briony Redman an Projekten wie „Doctor Who“.

LuckyChap, das Produktionsunternehmen hinter dem Film, erlangte mit „Barbie“ große Bekanntheit. Der farbenfrohe Film erhielt nicht nur acht Oscar-Nominierungen, sondern war auch die erfolgreichste Produktion des Jahres 2023.

Der “Sims”-Film befindet sich in einer frühen Produktionsphase, weswegen keine Informationen zur Ausstrahlung bekanntgegeben wurden. Fans können jedoch mit weiteren Details und Updates rechnen, da sich das Franchise dem 25-jährigen Jubiläum nähert.

Mehr zu Die Sims:

“Die Sims”, ein von Maxis entwickeltes und von Electronic Arts veröffentlichtes Spiel, erlaubt es den Spielern, virtuelle Personen zu erschaffen und zu kontrollieren. Diese leben in einer simulierten Welt, in der sie alltäglichen Aktivitäten nachgehen, Beziehungen pflegen und Häuser bauen.

Seit der Veröffentlichung im Jahr 2000 wurden weltweit fast 200 Millionen Exemplare verkauft. Zwischenzeitlich erfolgte die Umstellung von “Die Sims 4” auf ein Free-to-Play-Modell.

Weitere Meldungen zu Die Sims.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren