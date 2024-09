PS Plus Premium: Drei Retro-Titel im September 2024 – Wie steht es um den Trophäen-Support?

Nach der offiziellen Enthüllung in der letzten Woche schaltete Sony die September-Neuzugänge für die PlayStation Plus-Stufen Extra und Premium heute offiziell frei.

Unter den diversen Neuzugängen befinden sich in diesem Monat gleich drei Retro-Klassiker. Darunter „Secret Agent Clank“, das vor wenigen Wochen bereits mit einer Aufnahme in PlayStation Plus Premium in Verbindung gebracht wurde. Den Trophäensammlern unter euch dürfte sich sicherlich die Frage stellen, wie es bei den frisch veröffentlichten Klassikern um eine Trophäen-Support bestellt ist.

Die gute Nachricht: Alle drei Neuzugänge bekamen eine Unterstützung der Trophäen spendiert. Eine Platin-Trophäe natürlich inklusive.

Das müsst ihr für die Platin-Trophäen leisten

Doch welche Aufgaben müssen ihr erfüllen, um in den neuen Klassikern alle Trophäen freizuschalten? Einen recht geradlinigen Ansatz verfolgen die Entwickler bei „Mister Mosquito“. Hier müsst ihr die unterschiedlichen Levels des Spiels beenden und zudem vorgegebene Ziele im Time Attack-Modus erreichen.

Des Weiteren warten Vorgaben wie „Sauge drei Tanks Blut ab, ohne eine Blutsaugstelle zu hinterlassen“, die für ein wenig zusätzliche Abwechslung sorgen.

Etwas komplexer fallen die Trophäen in „Secret Agent Clank“ aus. Neben Erfolgen, die ihr im Laufe der Handlung automatisch freischaltet, bietet euch das Abenteuer des sympathischen Blechkameraden Trophäen, die ein wenig Sucharbeit voraussetzen. Beispielsweise geht es darum, 20 Titanium-Bolts oder alle Gagdets von Clank zu finden.

Nummer drei im Bunde ist „Sky Gunner“. Um euch in der Flug-Action aus dem Jahr 2001 alle Trophäen zu sichern, müsst ihr die Szenen der diversen Charaktere abschließen, bestimmte Ränge erreichen oder den Story-Modus durchspielen, ohne ein Continue zu benutzen.

Wie geht es mit PlayStation Plus weiter?

Mit der Freischaltung der neuen Titel der Stufen Extra und Premium ist im September 2024 natürlich noch lange nicht Schluss. Als nächstes steht uns die Ankündigung der Essential-Titel für den Oktober 2024 ins Haus. Traditionell erfolgt die Enthüllung dieser Titel am letzten Mittwoch eines Monats.

Im aktuellen Fall wäre das der 25. September 2024. Die entsprechende Ankündigung nimmt Sony für gewöhnlich gegen 17:30 Uhr unserer Zeit vor. Freigeschaltet werden die Essential-Titel am Dienstag nach der Ankündigung gegen 11 Uhr unserer Zeit. Also am 1. Oktober 2024.

