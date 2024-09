PS Plus Extra/Premium: Neuzugänge im September 2024 vorgestellt – Darauf dürfen wir uns freuen

PS Plus Extra/Premium:

Natürlich werden Abonnenten der PlayStation Plus-Stufen Extra und Premium auch in diesem Monat mit diversen Neuerscheinungen versorgt. Wir verraten euch, auf welche neuen Titel ihr euch im September freuen dürft.

In der vergangenen Woche schaltete Sony Interactive Entertainment die Essential-Titel für den laufenden Monat frei. Diese können wie gehabt von allen Abonnenten von PlayStation Plus ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden.

Bei den Essential-Neuzugängen bleibt es natürlich nicht. Stattdessen werden auch Abonnenten der Stufen Extra und Premium im September 2024 mit neuen Titeln versorgt. Auf welche Neuzugänge wir uns hier freuen dürfen, verriet Sony Interactive Entertainment am heutigen Mittwochabend.

Wie das Unternehmen bekannt gab, werden PS Plus Extra und Premium im September 2024 ein weiteres Mal durch diverse PS4- und PS5-Titel erweitert. Auch der eine oder andere Klassiker darf nicht fehlen.

Anbei die offizielle Übersicht über die Neuzugänge im September.

PS Plus Extra

The Plucky Squire (PS5)

Under the Waves (PS4, PS5)

Night in the Woods (PS4, PS5)

Chernobylite (PS4, PS5)

Wild Card Football (PS4, PS5)

Space Engineers (PS4, PS5)

Road 96 (PS4, PS5)

Ben 10 (PS4, PS5)

Far Cry 5 (PS4, PS5)

PS Plus Premium

Pistol Whip (PSVR2)

Secret Agent Clank (PS4, PS5)

Sky Gunner (PS4, PS5)

Mister Mosquito (PS4, PS5)

Abonnenten von PlayStation Plus werden bereits wissen, dass sie die neuen Titel für Extra und Premium nicht direkt herunterladen und spielen dürfen. Stattdessen erfolgt die Freischaltung der Neuzugänge traditionell am Dienstag nach der offiziellen Ankündigung.

Im aktuellen Fall wäre dies der 17. September 2024. Freigeschaltet werden die neuen Titel meist gegen 11 Uhr unserer Zeit.

Parallel zur Freischaltung der neuen Extra- und Premium-Titel entfernt Sony Interactive Entertainment übrigens diverse Titel aus dem Angebot. Bei welchem Spielen ihr euch beeilen solltet, wenn ihr diese vorher noch beenden möchtet, verrät euch die folgende Übersicht.

Den Schlusspunkt unter einen Monat mit PlayStation Plus setzt wie gehabt die Ankündigung der Essential-Neuzugänge für den Folgemonat. Die entsprechende Enthüllung nimmt Sony Interactive Entertainment stets am letzten Mittwoch eines Monats gegen 17:30 Uhr vor. In diesem Monat wäre dies der 25. September 2024.

Die Freischaltung der neuen Essential-Titel für den Oktober 2024 wiederum erfolgt am darauffolgenden Dienstag, den 1. Oktober 2024 gegen 11 Uhr.

