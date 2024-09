Dragon’s Dogma 2: Dicker Rabatt im PS Store inklusive – Capcom startet kostenlose Trial

Ergänzend zum großen Update, das Capcom in dieser Woche veröffentlichte, startete der Publisher eine kostenlose Trial zum Action-Rollenspiel "Dragon's Dogma 2". Interessierte Spieler haben zudem die Möglichkeit, sich das Fantasy-Abenteuer zum Angebotspreis zu sichern.

In dieser Woche stellten die Entwickler von Capcom das nächste umfangreiche Update zum Action-Rollenspiel „Dragon’s Dogma 2“ zur Verfügung. Zu den gebotenen Neuerungen gehören unter anderem ein Casual-Modus für Einsteiger und Anpassungen an den unterschiedlichen Klassen.

Passend zum Release des neuen Updates kündigte Capcom an, dass interessierten Spielern die Möglichkeit geboten wird, „Dragon’s Dogma 2“ kostenlos anzuspielen. So steht ab sofort eine Trial-Fassung zum Action-Rollenspiel zur Verfügung. Mit dieser ist es möglich, „Dragon’s Dogma 2“ über einen Zeitraum von zwei Stunden in Augenschein zu nehmen.

„Um das Beste aus der kostenlosen Testversion herauszuholen, empfehlen wir neuen Spielern, das Tool zur Charaktererstellung und -speicherung zu verwenden“, so Capcom im Zuge der heutigen Ankündigung weiter.

Action-RPG aktuell zum Angebotspreis erhältlich

Die kostenlose Testphase zu „Dragon’s Dogma 2“ steht bis zum 10. Oktober 2024 um 0:59 Uhr unserer Zeit zur Verfügung. Wer sich nach dem Spielen der Gratis-Trial zum Kauf der Vollversion entscheiden sollte, kann seine Fortschritte natürlich übernehmen und sein Abenteuer nahtlos fortsetzen.

Bei der Vollversion von „Dragon’s Dogma 2“ wären wir bei der zweiten Ankündigung, die Capcom heute vornahm. Wie der Publisher bekannt gab, ist das Action-Rollenspiel in den nächsten Wochen zum Angebotspreis erhältlich. Im PlayStation Store bietet Capcom „Dragon’s Dogma 2“ aktuell zum Preis von 39,74 Euro an.

Dies entspricht einer Ersparnis von 47 Prozent. Genau wie die Gratis-Trial kann der Rabatt bis zum 10. Oktober 2024 um 0:59 Uhr MEZ in Anspruch genommen werden.

Ankündigung auf der Tokyo Game Show 2024?

Bereits Ende März deutet Capcom mit einer Umfrage darauf hin, dass das Unternehmen DLCs oder eine Erweiterung zu „Dragon’s Dogma 2“ plant. Wie sich in den letzten Tagen abzeichnete, könnte Capcom die entsprechende Ankündigung auf der Tokyo Game Show vornehmen, die in diesem Jahr von 26. bis zum 29. September stattfindet.

Den möglicherweise entscheidenden Hinweis auf eine nahende Ankündigung lieferten kürzlich die Datenbanken von Steam. Hier entdeckten die Spieler verschlüsselte Updates auf Seiten der Entwickler, die auf neue Inhalte hindeuten könnten.

Apropos Updates: Vor wenigen Tagen kündigte Capcom zudem an, dass die Entwickler „Dragon’s Dogma 2“ für die PS5 Pro optimieren.

„Dragon’s Dogma 2“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

Weitere Meldungen zu Dragon's Dogma 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren