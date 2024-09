Dragon’s Dogma 2: Enhanced-Version für PS5 Pro und Update angekündigt

Vor einigen Tagen sorgten Updates auf Steam an "Dragon's Dogma 2" für Spekulationen. Nun kündigte Capcom baldige Änderungen an.

Vor wenigen Tagen sorgten Änderungen an „Dragon’s Dogma 2“ auf Steam für Aufsehen. Wie einige Nutzer auf Reddit bemerkten, schraubt Capcom schon seit einer ganzen Weile im Hintergrund an den Dateien des im März 2024 erschienenen Rollenspiels herum.

Man vermutete, dass das Studio bald Neuerungen anzukündigen hätte. Und sie hatten recht, denn Capcom gab an, eine Enhanced-Version für PS5 Pro veröffentlichen zu wollen. Darüber hinaus soll es ein Update für alle Plattformen geben.

Weitere Details sollen noch folgen

Gestern Abend erst kündigte Sony die PlayStation 5 Pro an, die am 7. November erscheinen soll. Zum Launch sollen etwa 40 bis 50 Spiele ein Enhanced-Update erhalten, mit dem die Titel für die neue Konsole gerüstet sind. Dazu soll unter anderem auch „Dragon’s Dogma 2“ gehören.

Capcom bestätigte den Enhanced-Patch nun, ließ die genauen Details jedoch noch aus. Das Studio gab an, dass man „ein Spielerlebnis bieten wird, das die Vorteile der PS5-Pro-Funktionen nutzt“.

Neben dem Enhanced-Patch sollen darüber hinaus alle Plattformen in Kürze einen Patch für „Dragon’s Dogma 2“ erhalten. Dieser soll Verbesserungen bei der CPU-Last bringen, Abstürze reduzieren sowie weitere Anpassungen liefern. Die Details zu dem Enhanced-Update sowie der Aktualisierung für alle Plattformen sollen folgen, sobald man dafür bereit sei.

Rollenspiel ist trotz Kontroversen erfolgreich

„Dragon’s Dogma 2“ ist am 22. Marz 2024 erschienen, machte zum Start jedoch durch Performance-Probleme von sich reden. Auch die Mikrotransaktionen, mit denen seltene Items durch Echtgeld gekauft werden können, kamen bei vielen Spielern nicht gut an.

Director Hideaki Itsuno, der über drei Jahrzehnte bei dem Unternehmen war, hatte kürzlich angekündigt, Capcom verlassen zu wollen. Itsuno war maßgeblich an der Entwicklung und Leitung mehrerer erfolgreicher Spieleserien beteiligt. Er wirkte unter anderem an „Devil May Cry“ und „Dragon’s Dogma“ mit. „Dragon’s Dogma 2“ war der letzte Titel, an dem Itsuno beteiligt war.

