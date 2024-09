LEGO Ideas Set: Tim Burtons Nightmare Before Christmas jetzt erhältlich

Ein neues LEGO-Set zu „Nightmare Before Christmas“ bringt die magische Welt von Halloween Town in die Wohnzimmer dieser Welt. Es wurde von Fans über die LEGO-Ideas-Plattform eingereicht. Anschließend hat das Design-Team den Vorschlag für die Produktion ausgewählt.

Passend zum Start in den Herbst und damit in die Halloween-Saison, kann es nun direkt über die Homepage von LEGO bestellt werden. Der Preis liegt bei stolzen 199,99 Euro. Das Set ermöglicht es Hobby-Baumeistern, Teile der gruselig-schönen Welt von Halloween Town nachzubauen.

Käufer können mit 2.193 Teilen ikonische Szenen aus dem Film nachstellen. Umsetzbar sind Jack Skellingtons Haus mit abnehmbarem Dach, das Rathaus von Halloween Town und der berühmte Spiralberg, der sich auch auf vielen Merch-Artikeln des Films findet. Das Modell von Jacks Haus aus diesem Bauset ist 32 cm hoch, 51 cm breit und 27 cm tief.

Für Sammler sind auch sechs Minifiguren enthalten: Jack Skellington, Sally, der Weihnachtsmann, Lock, Shock und Barrel. Hinzu kommen der Hund Zero und der Bürgermeister aus LEGO-Steinen mit 2 Gesichtern.

Spielspaß für Erwachsene

Mit dem Set von „Nightmare before Christmas“ baut der Klötzchen-Riese sein Portfolio an berühmten Franchise-Kooperationen weiter aus. In der Vergangenheit wurden neben beliebten Filmen schon mehrere LEGO-Sets mit Motiven aus bekannten Video-Spielen aufgegriffen. Eine Büste von Sonic oder ein Modell zu Super Mario World sind hier nur einige Beispiele. Genau wie diese richtet sich auch das neue Set an erwachsene Baumeister.

LEGO hat mittlerweile eine eigene Sparte, in der nur Modelle verkauft werden, die aufgrund der Komplexität der Sets als 18+ empfohlen werden. Die hochpreisigen Modelle sind eher als Deko-Elemente denn als Spielzeug gedacht. Dort finden sich neben Spiel- und Film-Adaptionen auch große Modelle von bekannten Automarken oder gar ein Modell des Eiffelturms aus 10.001 Teilen für 629,99 Euro.

Tim Burtons Film „Nightmare before Christmas“ erschien bereits 1993 und hat bis heute unzählige Fans. Wer sich das Fantasy-Musical gerne erneut ansehen möchte, oder es bislang noch gar nicht kennt, kann dies unter anderem im Rahmen des Abos von Disney+ nachholen.

Weitere Meldungen zu Lego The Nightmare before Christmas.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren