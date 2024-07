LEGO-Set: Büste von Shadow the Hedgehog vorgestellt – Release und Preis

Mit “Shadow the Hedgehog" (77000) ist ein weiteres LEGO-Set in der Pipeline. Der Preis, die ersten Bilder und weitere Informationen liegen vor.

An LEGO-Sets mit Inhalten aus Videospielen mangelt es wahrlich nicht. Allein in dieser Woche wurden mehrere Sets angekündigt oder geleakt. Mit “Shadow the Hedgehog” (77000) gesellt sich ein weiteres Exemplar hinzu.

Das neue LEGO-Set rund um den Igel kommt am 1. Oktober 2024 auf den Markt und schlägt mit 69,99 Euro zu Buche. Für diesen Betrag erhalten Fans 720 Teile, die – richtig zusammengebaut – ein Modell ergeben, das 20 cm hoch, 17 cm breit und 21 cm tief ist.

Shadow richtet es sich an erwachsene Fans

“Shadow the Hedgehog” gesellt sich zu einer wachsenden Reihe von “LEGO Sonic the Hedgehog”-Sets. Dazu gehören mehrere miteinander verbundene Spielsets sowie Dioramen, die sich an ältere Fans richten.

„Erwachsene Spielefans können mit diesem baubaren LEGO-Sammelmodell Shadow the Hedgehog (77000) ihre Leidenschaft für die ultimative Lebensform teilen“, heißt es in der offiziellen Beschreibung.

Der “authentisch detaillierte Modellbausatz” fängt laut LEGO die “kräftige Farbgebung und den grimmigen Ausdruck von Shadow” ein. Inbegriffen sind der Kopf von Shadow und ein Namensschild sowie Easter-Eggs, die sowohl im Kopf als auch im Ständer versteckt sind.

Nachfolgend einige Bilder zum Set:

Die Veröffentlichung des Sets zu “Shadow the Hedgehog” erfolgt nicht zufällig. Denn dieser Charakter spielt im neuen “Sonic”-Videospiel als auch im kommenden Film eine Rolle.

“Sonic x Shadow Generations” wird am 25. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S, Switch, PS4, Xbox One und PC auf den Markt gebracht und ist eine aktualisierte Version des Plattformspiels “Sonic Generations” aus dem Jahr 2011.

Der dritte “Sonic the Hedgehog”-Film, in dem Shadow an der Seite von Sonic spielt, erobert wiederum im Dezember die Kinos.

Weitere Meldungen zu LEGO-Veröffentlichungen

Neben “Shadow the Hedgehog” sind weitere Sets geplant, über die wir in den vergangenen Wochen berichtet haben. Dazu gehören unter anderem:

Falls euch eher Videospiele interessieren, kann euch ebenfalls geholfen werden: Mit “LEGO Horizon Adventures” befindet sich eine Produktion in Arbeit, die Aloy aus der namensgebenden Reihe von Guerilla Games mit den bekannten Klemmbausteinen konfrontiert. Der Launch, der sich ach an Kinder richtet, soll in diesem Jahr für PS5, Switch und PC erfolgen.

Weitere Meldungen zu Lego.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren