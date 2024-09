Guinness World Records: Gamers Edition 2025 veröffentlicht

In der Welt der Videospiele gibt es allerhand Rekorde, die in einer besonderen Ausgabe von “Guinness World Records 2025” zusammengefasst sind. Sie würdigt die herausragendsten Leistungen in der Welt der Games, von Verkaufsrekorden bis hin zu Speedruns und den größten Erfolgen im E-Sport.

Die „Guinness World Records Gamer’s Edition 2025“ bietet einen Überblick über Meilensteine und Rekorde sowohl von Klassikern wie „Space Invaders“ und „Pac-Man“ als auch modernen Spielen wie „Fortnite“ und „Minecraft“.

Baldur’s Gate 3, The Legend of Zelda und mehr

In der aktuellen Ausgabe werden zahlreiche Spiele für ihre Rekorde ausgezeichnet. Unter anderem hält „League of Legends“ weiterhin den Zuschauerrekord auf Twitch. Das Spiel von Riot Games war im November 2023 mit über 65 Millionen Zuschauern weltweit das meistgesehene Spiel auf der Streaming-Plattform. Erwähnt wird auch, dass „League of Legends“ inzwischen 168 spielbare Champions bietet.

Ein weiteres Highlight ist „Baldur’s Gate 3“, das für die meisten Golden-Joystick-Auszeichnungen in einem Jahr gewürdigt wurde. Das Rollenspiel aus dem Hause Larian Studios konnte 2023 gleich sieben Preise bei den Golden Joysticks gewinnen, darunter in wichtigen Kategorien wie „Best Storytelling“ und „Best Studio“. CD Projekts “The Witcher 3: Wild Hunt” kam über mehrere Jahre hinweg allerdings auf insgesamt elf Auszeichnungen.

Der Klassiker „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ bleibt weiterhin unangefochten. Mit einem Score von 99 auf Metacritic wird das Spiel als das am besten bewertete Videospiel der Geschichte ausgezeichnet. Auch in der Speedrunning-Community sorgt die Serie für Rekorde: Jemand schaffte einen 100%-Run in „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ in knapp über 29 Stunden.

Sammler werden in der Ausgabe ebenfalls gewürdigt. So hält Martha Haynes mit über 1.800 Objekten den Guinness-Rekord für die größte Sammlung an „Zelda“-Fanartikeln.

Die „Guinness World Records Gamer’s Edition 2025“ ist ab sofort erhältlich. Sie bietet auf 192 Seiten reichlich farbenfrohe Informationen und Fakten. Verlegt wird das Buch von Ravensburger. Der Preis liegt bei 17,99 Euro*.

