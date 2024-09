Nine Sols: Bockschwerer 2D-Platformer mit Termin für Konsolen bestätigt

Nine Sols:

Noch in diesem Jahr kommt "Nine Sols" auf die Konsolen. Auf dem PC ist der Sidescrolling-Platformer schon seit ein paar Monaten erhältlich.

Nach einem kürzlich aufgetauchten Bericht wurde „Nine Sols“ jetzt offiziell für Konsolen angekündigt. Am 26. November erscheint der Sidescrolling-Platformer für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC.

Auf dem PC ist das Spiel schon seit dem 29. Mai verfügbar. Der Preis beträgt 29,99 Euro. Laut den „äußerst positiven“ Wertungen lohnt sich der Kauf definitiv. Macht euch aber auf einen hohen Schwierigkeitsgrad gefasst.

Nine Sols ist bisher ehrgeizigstes Projekt von Red Candle Games

Für die Entwicklung ist Red Candle Games zuständig, das zuletzt die Psycho-Horror-Erfahrungen „Detention“ und „Devotion“ kreiert hat. Nun haben sie sich an einem stilisierten Action-Platformer versucht, der über eine reichhaltige Erzählung verfügt. Es ist das bisher ehrgeizigste Projekt des Indie-Studios.

Ihr begleitet den Protagonisten namens Yi auf seiner von Rache getriebenen Suche nach den neun Sols. Gemeint sind die Herrscher des verlassenen Reichs Neu-Kunlun. Alle Gegner, die sich euch in den Weg stellen, müsst ihr in „Sekiro“-ähnlichen Kämpfen besiegen. In den Bossfights müsst ihr schließlich überdimensionale Kreaturen bezwingen.

Erkunden dürft ihr ein außergewöhnliches Setting: Hier treffen Cyberpunk- und Taoismus-Elemente aufeinander. Science-Fiction und östliche Mythologie verschmelzen demnach, womit das experimentielle Taopunk-Genre geboren ist.

Auf eurer Reise bekommt ihr akribisch handgefertigte Anime-Landschaften zu Gesicht. Die Animationen wurden von Hand gezeichnet, während die Zwischensequenzen von Mangas inspiriert sind.

Trefft interessante NPCs, um coole Fähigkeiten zu erhalten, Upgrades zu machen und nützliche Technologien kennenzulernen. Außerdem entdeckt ihr während eurer Erkundung so einige Geheimnisse.

Alle Features in der Übersicht:

2D-Kampf à la Sekiro

Fesselnde Bosskämpfe

Taopunk-Setting

Handgezeichnete Umgebungen / Animationen und Manga

Erkundung

Upgrades und Fähigkeiten von Bewohnern

Um die PC-Entwicklung zu verwirklichen, hatte Red Candle Games damals eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Dazu mehr im verlinkten Artikel.

Um den heutigen Veröffentlichungstermin der Konsolenversionen bekanntzugeben, haben die Verantwortlichen diesen Trailer hochgeladen:

Weitere Meldungen zu Nine Sols.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren