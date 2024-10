Stellar Blade: Eve im Direktvergleich – Update 1.007 macht das Spiel noch freizügiger

Als „Stellar Blade“ Ende April exklusiv für die PS5 erschien, machte das Abenteuer der jungen Eve nicht nur mit seiner handfesten Action auf sich aufmerksam.

Zudem sorgte der Day-One-Patch zum Action-Titel dafür, dass aus der sprichwörtlichen Mücke wieder ein Elefant gemacht wurde. Da Eves Outfit nach dem Patch etwas weniger Brust zeigte, wurde prompt der Vorwurf laut, der Publisher Sony Interactive Entertainment habe für diese vermeintliche Zensur gesorgt. Vorwürfe, die die Entwickler von Shift Up nur kurze Zeit später aus der Welt räumten.

Auch das frisch veröffentlichte Update 1.007 macht deutlich, dass bei „Stellar Blade“ von einer Zensur wahrlich keine Rede sein kann. Wie ein Vergleichsvideo zeigt, fällt „Stellar Blade“ nach dem Update noch freizügiger aus. Dafür sorgt unter anderem die überarbeitete Wind- und Outfit-Physik.

Bei der zusätzlichen Freizügigkeit bleibt es im Rahmen des Updates 1.007 natürlich nicht. Darüber hinaus sorgten die Entwickler von Shift Up für diverse Quality-of-Life-Verbesserungen. Darunter die Möglichkeit, mittels der Quadrat-Taste Orte auf der Karte zu markieren.

Bei Ausgaben über 15.000 Gold wartet nach der Installation des neuen Updates nun ein Pop-Up. Eine kleine Optimierung, mit der Shift Up verhindern möchte, dass ihr unbeabsichtigt größere Käufe tätigt und versehentlich eine Menge Gold ausgebt.

Zu den weiteren Neuerungen gehören das sogenannte „Munitionspaket“, ein Sommer-Event in der Oase und diverse Fehlerbehebungen. Hinzukommen die im Vergleichsvideo hervorgehobenen Anpassungen am Charakter-Modell der Protagonistin Eve.

Alle wichtigen Details zum „Stellar Blade“-Update auf die Version 1.007 haben wir hier für euch zusammengefasst.

PS5 Pro-Upgrade und neuer Fotomodus in Arbeit

Vor wenigen Tagen verriet uns Shift Up, wie es mit „Stellar Blade“ in den nächsten Monaten weitergeht. Zum einen arbeitet das südkoreanische Studio an einer PC-Umsetzung des von den Spielern gefeierten Action-Titels. Bereits im August wies Shift Up darauf hin, dass das Team auf dem PC höhere Verkaufszahlen erwartet als auf der PS5.

Zudem dürfen wir uns auf einen komplett neuen Fotomodus freuen. Hier könnt ihr Eve unterschiedliche Posen verpassen, Gesichtsausdrücke auswählen und eure Bilder mit diversen Filtern bearbeiten.

Gleichzeitig gehört „Stellar Blade“ zu den Titeln, die für die kürzlich enthüllte PS5 Pro optimiert werden. Zu den auf der PS5 Pro gebotenen Verbesserungen machte Shift Up zwar noch keine Angaben, wir können aber wohl von den üblichen Optimierungen in Form einer besseren Grafik, optimierten Effekten oder einer höheren Auflösung ausgehen.

„Stellar Blade“ erschien im April für die PS5 und verkaufte sich bis Ende Juni mehr als eine Million Mal.

