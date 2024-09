Stellar Blade: PS5 Pro Upgrade, NieR Automata Kollabo und neuer Fotomodus

Wie es mit "Stellar Blade" weitergeht, zeigte SHIFT UP auf Sonys heutiger Gaming-Show. Besonders Fans von "NieR: Automata" haben Grund zur Freude.

Auch das PS5-Exclusive „Stellar Blade“ ließ sich auf der jüngsten State of Play Ausgabe von Sony blicken. Wie geht es weiter mit dem Action-Adventure aus dem Hause SHIFT UP? Das erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Zunächst einmal: Der Original Soundtrack mit ganzen 189 Liedern ist ab jetzt verfügbar. Unter anderem könnt ihr ihn euch auf YouTube anhören. Hier geht’s zu Part 1 und hier zu Part 2.

In Arbeit ist außerdem ein komplett neuer Fotomodus. Hier könnt ihr verschiedenste Posen einnehmen, Gesichtsausdrücke auswählen und Filter einstellen.

Stellar Blade wird zu den PS5 Pro Enhanced Spielen gehören

Nachdem vor kurzem die PS5 Pro angekündigt wurde, bestätigte Sony nun „Stellar Blade“ als Enhanced-Titel. Somit wird das postapokalyptische Abenteuer mit Eve auf der Upgrade-Konsole in besonders hochwertiger Grafik und Performance wiedergegeben.

Für den PC soll das Actionspiel auch noch erscheinen. Hier erwartet das zuständige Entwicklerstudio „bessere Ergebnisse“ als auf der PlayStation 5:

Das Highlight der Präsentation ist jedoch eine Kollaboration mit „NieR: Automata“. Schon lange vor dem Release von „Stellar Blade“ gab es Vergleiche mit dem Action-RPG. Nun machen die beiden Titel gemeinsame Sache. Was genau hiermit auf euch zukommt, ist aber noch ungewiss.

Alle genannten Inhalte im Video:

Ihr seht also, dass nach dem großen Sommer-Update noch längst nicht Schluss ist. Im besten Fall erscheint eines Tages sogar ein Sequel, worüber sich die Entwickler schon Gedanken machten.

„Stellar Blade“ ist seit dem 26. April dieses Jahres erhältlich. Für die digitale Standard-Version zahlt ihr 79,99 Euro. Zehn Euro mehr kostet die Deluxe Edition, in der kosmetische Inhalte und etwas Spielwährung enthalten sind. Habt ihr PS Plus Premium abonniert, könnt ihr übrigens zwei Stunden lang kostenlos zocken.

Weitere Meldungen zu Stellar Blade.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren