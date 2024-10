Dead Rising 5: Director Murai spricht über einen Nachfolger – Dieses Setting hat er im Sinn

In einem Interview sprach Capcoms Game Director Ryosuke Murai über die Zukunft der "Dead Rising"-Reihe. Auch wenn bezüglich eines möglichen "Dead Rising 5" noch nichts offiziell ist, hat Murai laut eigenen Angaben bereits ein bestimmtes Setting im Sinn.

Klammern wir das kürzlich veröffentlichte Remaster zum ersten Teil einmal aus, dann sind seit der Veröffentlichung von „Dead Rising 4“, dem letzten Hauptableger der Reihe, fast acht Jahre ins Land gezogen.

Und nach wie vor wartet die Community vergebens auf die Ankündigung eines neuen „Dead Rising“-Abenteuers. Wie Capcoms Game Director Ryosuke Murai im Interview mit The Gamer verriet, beschäftigt sich das Team hinter den Kulissen durchaus mit einem möglichen Nachfolger. Auch bezüglich des Settings habe sich Murai bereits seine Gedanken gemacht.

Diesbezüglich führte der Game Director aus, dass er Interesse an einem Setting hätte, dass von der Community in den vergangenen Jahren immer wieder ins Gespräch gebracht wurde.

Eine Zombiehatz auf einem Kreuzfahrtschiff?

Im Detail geht es um die Möglichkeit, den nächsten Teil der „Dead Rising“-Reihe auf einem Kreuzfahrtschiff anzusiedeln. Eine Setting, dem nicht nur ein großer Teil der Community positiv gegenübersteht.

Auch Murai sieht in einem großen Schiff auf offener See ein vielversprechendes Setting für ein mögliches „Dead Rising 5“.

Vor allem die Tatsache, dass die Spieler den Zombies auf hoher See ausgeliefert wären, könnte dem Game Director zufolge für zusätzliche Spannung sorgen.

„Ich denke, ein Kreuzfahrtschiff wäre eine tolle Kulisse. Es ist ein besonderer Ort, an dem man auf See gefangen wäre. Zudem ist es eines dieser riesigen Superschiffe, auf denen es viel zu entdecken gibt. Und wir könnten auch Zombies und Haie zusammenführen, die dann endlich vereint wären“, so Murai weiter.

Dead Rising 5 weiterhin in der Schwebe

Unklar ist leider weiterhin, wann wir mit der offiziellen Ankündigung eines möglichen „Dead Rising 5“ rechnen dürfen. Wie Murai in einem früheren Interview einräumte, gab Capcom einem neuen Projekt bislang nämlich kein grünes Licht.

Daher sei es an der Community, den Publisher von der vorhandenen Nachfrage nach einem neuen „Dead Rising“-Abenteuer zu überzeugen.

„Dead Rising 4“ erschien Ende 2016 zunächst für die Xbox One und den PC. Mit einem Metascore von 72 und einem Userscore von 5.0 konnte der Titel die in ihn gesteckten Erwartungen allerdings nicht erfüllen.

Selbiges gilt für die 2017 veröffentlichte PS4-Fassung, die unter dem Namen „Dead Rising 4: Frank’s Big Package“ beziehungsweise in Deutschland als „Dead Rising 4: Frank’s Komplett Paket“ erschien.

