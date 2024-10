Alien Isolation 2: Auf diese Engine setzt Creative Assembly offenbar

Passend zum 10-Jahres-Jubiläum hatte Creative Assembly die Katze aus dem Sack gelassen und damit eine große Überraschung für alle Fans verkündet. Ein offizieller Nachfolger des mehrfach preisgekrönten „Alien: Isolation“ befindet sich in der Entwicklung. Bei der Ankündigung hielt sich das Team mit konkreten Details zum Survival-Horrorspiel zurück. Doch nun gibt es zumindest einige interessante Hinweise.

Auf welcher Engine basiert Alien: Isolation 2?

Zwar hüllt sich Creative Assembly nach der erfreulichen Botschaft auch weiterhin in Schweigen. Doch wer einen genaueren Blick auf die aktuellen Stellenausschreibungen des Entwicklerstudios wirft, stößt schnell auf einige interessante Details. Die dortigen Angaben lassen zumindest erste Rückschlüsse auf die Technik zu, auf der „Alien: Isolation 2“ basieren wird.

So sucht Creative Assembly derzeit unter anderem einen Senior/Principal VFX Artist, der an der Entwicklung des neuen Survival-Horrorspiels mitwirken soll. Neben Fähigkeiten im Umgang mit 3D-Software wie Autodesk Maya und 3ds Max soll der neue Grafiker vor allem über Erfahrungen mit der Unreal Engine 5 verfügen.

Ein solches Anforderungsprofil lässt sehr stark darauf schließen, dass „Alien: Isolation 2“ auf genau dieser Technologie basieren wird. Völlig überraschend wäre eine solche Wahl keinesfalls, immerhin handelt es sich um eine der leistungsfähigsten und gleichzeitig zugänglichsten Grafik-Engines auf dem Markt. Damit wären die Entwickler in der Lage, eine ebenso immersive wie gruselige Atmosphäre auf den Bildschirm zu zaubern.

Wann erscheint Alien: Isolation 2?

Weitere Details zu dem neuesten Projekt von Creative Assembly sind bisher leider nicht bekannt. Das gilt sowohl für die grundlegende Story als auch bestimmte Gameplay-Funktionen. Auch einen Release-Termin gibt es aktuell nicht.

Da die Entwickler jedoch verraten haben, dass sich die Arbeiten an „Alien: Isolation 2“ noch in einem sehr frühen Stadium befinden, dürfte mit einer Veröffentlichung in den nächsten zwei Jahren wohl nicht zu rechnen sein. Demnach bleibt den Fans wohl oder übel nichts anderes übrig, als sich weiterhin in Geduld zu üben.

