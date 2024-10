Alien Isolation 2: Das Warten hat endlich ein Ende – Sega kündigt Nachfolger offiziell an

In den letzten Jahren setzten sich die Fans immer wieder für einen Nachfolger zum Horror-Titel "Alien: Isolation" ein. Heute hatte Sega endlich ein Einsehen mit der Community und kündigte das Sequel offiziell an.

In den Jahren nach dem Release erarbeitete sich der Science-Fiction-Horror „Alien: Isolation“ unter den Spielern Kultstatus. Dementsprechend setzten sich die Fans immer wieder für einen Nachfolger ein.

Nachdem Sega und die Entwickler von Creative Assembly in der Vergangenheit lediglich darauf hinwiesen, die Wünsche der Community vernommen zu haben, hatte der Publisher heute endlich ein Einsehen mit den wartenden Fans. Wie Sega passend zum zehnten Jubiläum der Veröffentlichung von „Alien: Isolation“ bekannt gab, arbeitet Creative Assembly in der Tat an einem Nachfolger.

Weiter heißt es in der heutigen Ankündigung, dass Al Hope, der Creative Director hinter dem ersten Teil, für die Arbeiten am Nachfolger zurückkehren wird.

Infos lassen noch eine Weile auf sich warten

Der Haken an der Sache: Aktuell befindet sich der Nachfolger zu „Alien: Isolation“ leider noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Daher sollten wir vorerst nicht mit konkreten Details oder gar ersten Eindrücken aus dem Sci-Fi-Horror rechnen.

„An unsere Fans auf der ganzen Welt: Es ist kaum zu glauben, dass es zehn Jahre her ist, seit wir unsere Reise mit der Veröffentlichung von Alien: Isolation begonnen haben“, so Hope weiter.

Der Creative Director ergänzte: „Als wir mit der Entwicklung von Alien: Isolation begannen, hatten wir ein Leitprinzip: Ein wirklich authentisches Erlebnis zu schaffen, das zu den Wurzeln der Alien-Reihe zurückkehrt. Eine neue Geschichte, die die Atmosphäre und den Schrecken des ursprünglichen Filmmeisterwerks von 1979 einfängt.“

„Es war einfach unglaublich zu sehen, wie sehr Sie sich über die Jahre für das Spiel begeistert haben und dass es so viele Spieler auf der ganzen Welt erreicht hat.“

Der Wunsch der Fans wird erhört

„Anlässlich des zehnten Jahrestages scheint es nur angebracht, Ihnen mitzuteilen, dass wir Ihre Notrufe laut und deutlich gehört haben. Heute freue ich mich, im Namen des Teams bestätigen zu können, dass sich eine Fortsetzung von Alien: Isolation in der frühen Entwicklung befindet“, so Hope abschließend.

„Wir freuen uns darauf, Ihnen weitere Details mitzuteilen, wenn wir dazu bereit sind.“

„Alien: Isolation“ erschien im Oktober 2014 für den PC sowie die Konsolen. Wir übernahmen die Kontrolle über Amanda Ripley, die eine Nachricht erhielt, in der es hieß, dass ihre Mutter Ellen möglicherweise noch am Leben ist. Der Flugschreiber der Nostromo, das Schiff mit dem Ellen verschwand, wurde angeblich gefunden und soll sich nun auf der Sevastopol befinden.

In der Rolle von Amanda erkunden wir die Raumstation in der First-Person-Perspektive und sehen uns mit einem übermenschlichen Gegner in Form eines Aliens konfrontiert, das gnadenlos Jagd auf Amanda macht. Ein Spielkonzept, an das der Nachfolger wohl anschließen dürfte.

Weitere Meldungen zu Alien: Isolation, Alien: Isolation 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren