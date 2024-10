Red Dead Redemption: 14-jährige Wartezeit endet – PC-Version angekündigt

Das Team von Rockstar Games arbeitet derzeit nicht nur an dem von vielen Fans herbeigesehnten „GTA 6“, sondern noch an einem anderen Projekt. Zwar hatten es die Spatzen in den vergangenen Monaten bereits mehrfach von den Dächern gepfiffen, doch erst jetzt ist es offiziell: Das mittlerweile 14 Jahre alte Western-Actionspiel „Red Dead Redemption“ erscheint tatsächlich für den PC. Wir fassen alle wichtigen Details dieser großartigen Ankündigung zusammen.

Red Dead Redemption galoppiert bald auch auf dem PC

Vor allem in der jüngeren Vergangenheit gab es immer wieder Leaks und Gerüchte rund um eine baldige Veröffentlichung von „Red Dead Redemption“ für den PC. Allerdings hat es bis zum Oktober 2024 gedauert, ehe Rockstar Games endlich Nägel mit Köpfen macht. Gemeinsam mit dem Studio Double Eleven arbeitet das Team an einer Version für den PC. Gleichzeitig mit dem Hauptspiel wird übrigens auch die bei vielen Fans sehr beliebte Zombie-Erweiterung „Undead Nightmare“ erscheinen.

Die Portierung wird eine Vielzahl von Grafik-Verbesserungen mit sich bringen, die speziell auf den PC zugeschnitten sind. Unter anderem dürfen sich die Fans auf Auflösungen im Bereich von 4K und darüber freuen. Hinzu kommt die Unterstützung von Ultrawide- und Super Ultrawide-Monitoren mit einem Format von bis zu 32:9.

Auch HDR-Support sowie eine komplett für Maus und Tastatur angepasste Steuerung hat die PC-Version von „Red Dead Redemption“ zu bieten. Einen ersten Vorgeschmack liefert übrigens der just veröffentlichte Trailer, den sich kein Fan entgehen lassen sollte.

Wann erscheint Red Dead Redemption für den PC?

Zur großen Überraschung müssen sich die Fans nicht mehr allzu lange gedulden, bevor sie sich auch auf dem PC in das epische Western-Abenteuer stürzen dürfen. Den aktuellen Planungen zufolge sollen „Red Dead Redemption“ und die Erweiterung „Undead Nightmare“ bereits am 29. Oktober 2024 erscheinen. Der Startschuss fällt demnach in genau drei Wochen.

Es liegt mittlerweile tatsächlich schon 14 Jahre zurück, dass Rockstar Games das Western-Epos „Red Dead Redemption“ für die PS3 und die Xbox 360 auf den Markt brachte. Die Abenteuer rund um den Helden John Marston kamen sowohl bei der Fachpresse als auch den Fans unglaublich gut an.

Mit sagenhaften 95 Punkten gehört es zu den bestbewerteten Spielen aller Zeiten bei Metacritic.com. Die Wertung der Community fällt mit ebenfalls beeindruckenden 9,0 von maximal zehn Punkten nur unwesentlich niedriger aus.

