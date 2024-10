Shinobi: Sega-Franchise kehrt zurück, aber anders als erhofft

Segas „Shinobi“-Reihe war einmal so berühmt und erfolgreich wie „Sonic the Hedgehog“. Nach zwölf Hauptteilen und zahlreichen Spinoffs geriet die Hack-and-Slash-Serie rund um Joe Musashi jedoch weitestgehend in Vergessenheit.

Bis jetzt, denn Universal und Sega gaben am Dienstag eine gemeinsame Wiederbelebung bekannt. Allerdings nicht in Spieleform, sondern als Verfilmung. Beide Unternehmen konnten in der jüngeren Vergangenheit schon einige Erfolge mit Gaming-Adaptionen für sich verbuchen.

Klassisches Franchise bald als Film

Details zu der Geschichte des kommenden „Shinobi“-Films wurden bislang noch nicht bestätigt. Auch gibt es noch keine Angaben eines Veröffentlichungszeitraums oder zu der Besetzung. Allerdings hat man mit Sam Hargrave, seines Zeichens Stuntman und Filmemacher, einen Regisseur gefunden, der sich mit Action auskennt. Hargrave ist vor allem für die „Extraction“-Reihe auf Netflix mit Chris Hemsworth bekannt.

Ken Kobayashi wird das Drehbuch beisteuern, während Marc Platt, Adam Siegel, Dmitri M. Johnson und Toru Nakahara als Produzenten fungieren. Mike Goldberg und Timothy I. Stevenson werden die Rollen der ausführenden Produzenten übernehmen. Universals Ryan Jones, Senior VP of Production Development, und Christine Sun, Director of Production Development, werden das Projekt für das Studio betreuen.

Studios hatten bereits erfolgreiche Verfilmungen

Die „Shinobi“-Reihe nahm 1987 als Arcade-Spiel ihren Anfang. Der bekannteste Protagonist der Reihe ist Joe Musashi, der sich unbewaffnet oder mit Wurfsternen und Schwertern allerhand Widersachern stellen muss. Schon 2016 gab Sega an, dass „Shinobi“, neben weiteren klassischen Marken, ins Kino kommen soll.

Universal hatte in den letzten Jahren mit Videospielverfilmungen großen Erfolg. „The Super Mario Bros. Movie“ spielte satte 1,4 Milliarden US-Dollar ein und gilt bislang als umsatzstärkste Videospielverfilmung aller Zeiten. Dazu kommt der Film „Five Nights at Freddy’s“, der 290 Millionen US-Dollar einspielen konnte und dafür eine Fortsetzung erhält.

Sega konnte derweil seine „Sonic“-Reihe erfolgreich auf die Leinwand bringen. Der erste Teil aus 2020 spielte 319 Millionen US-Dollar ein, während es bei der Fortsetzung aus 2022 sogar 405 Millionen US-Dollar waren. Ein dritter „Sonic“-Film wird Ende 2024 in die Kinos kommen.

Quelle: Variety, IGN

Weitere Meldungen zu Shinobi.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren