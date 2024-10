PLAY3.DE: Unsere Tipps zum Wochenende

Es grüßt euch wieder einmal unser Artikel zum Wochenende, der einen neuen Titel erhalten hat. Aber natürlich dürft ihr in den Kommentaren wieder erzählen, mit welchen Spielen ihr euch beschäftigt oder welche Aktivitäten an den freien Tagen bei euch auf dem Plan stehen. Dafür gibt es von uns wieder aktuelle Hinweise.

Beispielsweise zu „Metaphor: ReFantazio“, dem neuen Rollenspiel von Atlus, das heute erst erschienen ist. Wie die Entwickler kürzlich mitteilten, konnte das Spiel gleich zum Release die Marke von einer Million verkauften Einheiten überschreiten. Dabei halfen wohl unter anderem die guten Wertungen, die „Metaphor: ReFantazio“ auf der Seite Metacritic anhäufen konnte.

Das ist an diesem Wochenende sonst noch los

Vor wenigen Tagen ist ein neuer Sale für PlayStation 5 und PlayStation 5 im PlayStation Store gestartet. Ausgewählte Spiele wurden dabei um bis zu 90 Prozent reduziert. Neben einigen Third-Party-Titeln wurden bei dieser Aktion auch Spiele der PlayStation Studios im Preis gesenkt, darunter unter anderem „The Last of Us: Part 1“, „The Last of Us: Part 2“ oder auch „Marvel’s Spider-Man Remastered“.

Ein weiteres Highlight ist Remedys Action-Adventure „Control“, das im PlayStation Store gerade zum Bestpreis erhältlich ist. Das ursprünglich 2019 erschienene Spiel ist derzeit in seiner Ultimate Edition um satte 80 Prozent reduziert. Remedy arbeitet gerade an der Fortsetzung „Control 2“. Wann diese erscheint, ist jedoch noch nicht bekannt.

Auf Steam findet an diesem Wochenende kein größerer Sale statt. Dafür gibt es jedoch einige kleinere Aktionen. So können Nutzer den „Power Wash Simulator“ in den kommenden Tagen kostenlos spielen und zu einem reduzierten Preis erwerben. Außerdem gibt es einen Sale für das „Kingdom“-Franchise. Darüber hinaus gibt es einen Publisher Sale von Telltale Games.

Auch für Nintendo-Freunde hatte diese Woche etwas zu bieten: die Japaner veröffentlichten ihren interaktiven Wecker Alarmo. Allerdings ist das runde, rote Gerät bislang nur für Mitglieder von Nintendo Switch Online bestellbar. Ab Januar 2025 soll Alarmo aber auch für alle anderen Interessierten zu einem Preis von 99,99 Euro erhältlich sein.

Was habt ihr an diesem Wochenende so vor? Welche Spiele stehen bei euch an? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

