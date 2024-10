Starship Troopers: Koop-FPS mit PS-Plus-Rabatt für PS5 veröffentlicht

Ab sofort können sich die Fans in die Gefechte des First Person-Shooters "Starship Troopers: Extermination" stürzen. Das Actionspiel ist für die PS5, die Xbox Series X/S und den PC verfügbar.

Nach mehreren Monaten in der Early Access-Phase hat Entwickler Offworld den Shooter „Starship Troopers: Extermination“ am heutigen Freitag in der Version 1.0 für alle Plattformen gleichzeitig veröffentlicht – und somit auch für die PS5. Im Vergleich zum Early Access dürfen sich die Spieler über eine Vielzahl interessanter neuer Features und Inhalte freuen. Es gibt einiges zu entdecken.

Was bietet die Version 1.0 von Starship Troopers?

Die Release-Version von „Starship Troopers: Extermination“ bietet unter anderem ein Tutorial für den Einzelspieler-Modus. Darin erwartet die Spieler der legendäre General Rico, um sie in die grundlegenden Gameplay-Elemente des Shooters einzuweisen. Dieser Charakter wird wie schon im Filmklassiker aus dem Jahre 1997 von Schauspieler Casper Van Dien verkörpert, sodass definitiv für eine kinoreife Atmosphäre gesorgt sein sollte.

Des Weiteren steht mit Boreas ein komplett neuer Planet zur Verfügung, den die Spieler im Rahmen der actionreichen Missionen erkunden können. Die einst ebenso frostige wie giftige Welt hat sich nach dem Einschlag eines Bug-Meteors verändert und dient seither als eine neue Heimat für die gefährlichen Insektoiden. Diese führen übrigens ab sofort den neuen Tanker-Bug auf das Schlachtfeld, den die Fans sicherlich noch aus der Filmvorlage kennen dürften. Diese stark gepanzerten Kreaturen sind extrem gefährlich und oftmals nur mithilfe von gezieltem Teamwork auszuschalten.

Außerdem dürfen sich die Spieler im Koop-Modus „Galactic Front“ austoben. Hierbei kämpfen sie als Verband um ein gemeinsames Ziel. Eine gute Koordination der Feuerkraft sowie taktisches Vorgehen sind die wichtigsten Schlüssel zum Erfolg. Zusätzlich verdienen sie auf diese Weise wertvolle Siegpunkte, die für das Erreichen von groß angelegten Community-Zielen und die Freischaltung der „Spoil of War“-Belohnungen wichtig sind.

Die anderen aus der Early-Access-Phase von „Starship Troopers: Extermination“ bereits bekannten Features und Inhalte bleiben natürlich erhalten. So stehen insgesamt sechs spielbare Klassen wie der Zerstörer und der Scharfschütze zur Verfügung. Hinzu kommen kooperative Einsätze, bei denen die Spieler gemeinsam Ressourcen sammeln und ihre Basis vor den vehementen Angriffen der Bugs verteidigen.

PS-Plus-Rabatt im PlayStation-Store

Im PlayStation-Store ist „Starship Troopers: Extermination“ als Warrior-Bundle gelistet, das mit 49,99 Euro zu Buche schlägt. Immerhin: PlayStation-Plus-Mitglieder erhalten bis zum 25. Oktober 2024 einen 10-Prozent-Rabatt, der den zu zahlenden Betrag auf 44,99 Euro schrumpfen lässt. PSN-User scheinen weitgehend zufrieden zu sein. 4,55 von fünf möglichen Sternen wurden bislang vergeben.

